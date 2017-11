Concert spectaculos pe scena Sălii „Capitol”

Melomanii care vor alege să se afle în această seară în Sala „Capitol” a Filarmonicii de Stat „Banatul” din Timişoara vor avea parte de un „meniu” muzical de structură clasică: uvertură, concert instrumental şi suită.

„Este un program interesant şi spectaculos, la fel ca maestrul Bruno Aprea (foto), dirijorul de la pupitru, cu care am colaborat pe vremuri, în Italia, la una dintre operele scurte ale lui Puccini <<Le Villi>> şi la Simfonia a IX-a de Beethoven. Deseară vom asculta Uvertura <<La forza del destino>> de Giuseppe Verdi, Concertul nr. 3 pentru pian şi orchestră de Serghei Rahmaninov şi dansurile simfonice din opera <<West Side Story>>, de Leonard Bernstein.

Verdi a fost unul dintre cei mai mari compozitori de operă din veacul al XIX-lea, având la activ peste 20 de titluri. Încă de la jumătatea secolului, ele erau cunoscute şi admirate în Rusia. Direcţia teatrelor imperiale din Sankt Petersburg i-a comandat o lucrare care să fie prezentată prima oară în ţara lui Cehov.

Astfel se naşte <<La forza del destino>>, cântată în premieră în oraşul ţarilor, la 10 noiembrie 1862. Subiectul are drept sursă de inspiraţie drama <<Don Alvar>>, care vorbeşte despre asuprirea de către spanioli a popoarelor din America Latină. Din păcate, întrucât libretul a fost lamentabil, această operă se joacă extrem de rar. Uvertura reprezintă însă o splendidă pagină, întâlnită des pe afişele de concert.

Al treilea concert compus de Rahmaninov a fost întotdeauna respectat de pianişti atât pentru problemele tehnice pe care le pune, cât şi pentru cele muzicale. A fost scris la Dresda, unde autorul s-a retras în mod prudent pentru a nu suferi împreună cu familia consecinţele de a fi fost simpatizant al insurgenţilor în mişcarea Revoluţiei ruse din 1905. Era pe atunci dirijor al Teatrului <<Bolşoi>>. Concertul l-a creat pentru un turneu în America, ce trebuia să aibă loc la New York, în 1909.

Josef Hofmann, pianistul căruia îi fusese dedicat, nu l-a interpretat niciodată în public, afirmând că este prea dificil pentru el. De aceea, compozitorul, care era un muzician excelent, l-a prezentat el însuşi în primă audiţie, iar succesul concertului a fost colosal. În urma acestei reuşite, Rahmaninov a fost invitat să rămână la Boston, ca dirijor permanent. A declinat oferta şi s-a decis să se întoarcă în Rusia.

Acest concert în Re minor, la fel ca şi concertul nr. 2, cucereşte publicul prin bogăţia melodică şi profunzimea trăirilor artistice. Deosebirea constă în dinamismul mai marcant, în energia dezvoltărilor şi multiplele elemente de virtuozitate. În această seară, toate calităţile lucrării vor fi puse în valoare de pianistul Josu de Solaun.

<<West Side Story>> (<<Poveste din cartierul de vest>>) este o adaptare muzicală deosebit de reuşită a eternei poveşti de iubire dintre Romeo şi Julieta. Celebra tragedie a lui Shakespeare se mută însă într-un cartier mărginaş din New York. Asistăm la lupta teribilă dintre două bande rivale, americani şi portoricani, care-şi dispută supremaţia la periferie. Se înfiripă o dragoste interzisă între liderul celor de la The Jets, Tony, şi frumoasa Maria, portoricana de la The Sharks. După tensiuni şi conflicte, tânăra îşi găseşte iubitul mort şi decide să se sinucidă.

Totul se termină până la urmă cu o împăcare generată de protestul energic al Mariei împotriva duşmăniilor şi a luptelor. Premiera acestui music-hall a avut loc la Washington în august 1957. Timp de doi ani, spectacolul a ţinut afişul cu 772 de reprezentaţii care au precedat un turneu naţional.

În 1960, Bernstein a extras o suită orchestrală de dansuri simfonice care urmează episoadele principale ale dramei”, subliniază Mircea Tătaru în avancronica sa.