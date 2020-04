Cele mai recente declarații legate de reluarea anului școlar și examenele elevilor

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunţat că reluarea cursurilor se va face după încetarea stării de urgenţă. „În funcţie de data la care se reiau cursurile, Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul ar putea fi organizate în luna iulie”, a spus Anisie.

Pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat nu va fi curprinsă materia din semestrul II. S-au anulat simulările examenelor naţionale, evaluările pentru clasele II, IV şi VI, dar şi Olimpiadele şi concursurile şcolare.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a precizat în cadrul unei declarații de presă că: „Trecem cu toţii printr-o perioadă destul de dificilă, perioadă cu care nu ne-am mai confrutnat. Pentru a ne proteja sănătatea noastră şia celor din jur, suntem nevoiţi să stăm cât mai mult timp în casă. Astfel, pentru siguranţa noastră, Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a luat hotărârea de suspendare a cursurilor, pentru o perioadă, iniţial de 2 săptămâni. Ulterior, preşedintele României, domnul Klaus Iohannis a decretat Stare de Urgenţă, iar cursurile au continuat să rămână suspendate atât în unităţile de învăţământ preuniversitar, cât şi în universităţi.

În această perioadă, Minsiterul Educaţiei şi Cercetării a fost în strânsă legătură cu cadrele didactice, cu inspectoratele şcolare, astfel încât să fie păstrat contactul dintre elevi şi şcoală. Am recomandat realizarea de lecţii suport online şi suntem conştienţi că la acest moment mai există comunităţi unde accesul la tehnologie este unul dificil. Astfel am realizat un parteneriat cu televiziunea publică, iar elevii clasei a8-a şi a12-a au astfel posibilitatea de a se pregăti suplimentar pentrue xamenele naţionale pe care le vor susţine în curând. Am început deja să asigurăm tablete pentru comunităţile dezavantajate, cu sprijinul Unviersităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. dar şi cu alte asociaţii nonguvernamentale. Iar demersurile Minsiterului Educaţiei şi Cercetării nu se opresc aici”.