Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Stație de lucru.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 18.06.2024 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. NOVASANIS INSTAL S.R.L cu domiciliul fiscal în localitatea localitatea Chişoda, judeţul Timiş, str. Primăverii, nr. 56 BIS, in calitate de garant ipotecar pentru S.C. CLAMARNIC INSTAL S.R.L cu domiciliul fiscal în localitatea localitatea Chişoda, judeţul Timiş, str. Primăverii, nr. 56 BIS, CAM 3

Conform anunţului de vânzare nr. 8023/18.05.2024 -licitatia a I a

STAŢIE DE LUCRU (APARAT DE SUDURĂ MANUAL CU BATERII, marca WELDA, tip BDW315 220 V, an fab. 2015, 5 ore funcţionale – preţ pornire licitaţie 43.687 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240517105632_7538-5_8023.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .