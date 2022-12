Anunţ licitație – vânzarea bunurilor mobile/ansamblului de bunuri mobile.

MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciu Fiscal Orăşenesc Deta

Dosar de executare

Nr. 19-14 din 05.12.2022

ANUNT PRIVIND VANZAREA

BUNURILOR MOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 20, luna decembrie, anul 2022 , ora 10.00, in LOC. DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11, JUD. TIMIŞ

se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DUNAV LOGISTICS SRL, licitatia a treia:

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052200000000000038; împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256/390404