Alfred Simonis: Lupta pentru Institutul de Oncologie din Timișoara a fost cea mai grea.

Institutul Regional de Oncologie Timișoara, care se va ridica pe Calea Torontalului, este cea mai mare investiție din istoria sistemului medical timișean: aproape 250 de milioane de euro, finanțare asigurată prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

“Să aducem această mare investiție aici a reprezentat cea mai grea luptă pe care am dus-o pentru că ea s-a purtat pe două fronturi: o dată cu decidenții de la București, și, poate cel mai grav, cu o adevărată mafie locală care nu-și dorea sub nicio formă construirea la Timișoara a acestui Institut de Oncologie din bani publici”, spune Alfred Simonis, candidatul Alianței PSD-PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

În ciuda tuturor piedicilor care s-au încercat a fi puse, s-a obținut finanțarea, iar acum Compania Națională de Investiții organizează licitația pentru demolarea ruinei de pe Calea Torontalului și pentru ridicarea unuia dintre cele mai moderne spitale din România.

IROT va avea 250 de paturi și va cuprinde un ambulator de specialitate integrat cu 26 de cabinete medicale pentru fiecare subspecialitate, precum și săli de tratament.

Totodată, unitatea medicală care se va construi pe Calea Torontalului va dispune de șase săli de operație, radioterapie, laborator de medicină nucleară, dar și un centru de transplant medular și celule stem.

Marea ruină de pe Calea Torontalului, care are mai bine de 30 de ani, este dovada vie că lipsa de dialog și colaborare între factorii de decizie locali are un singur efect: zero investiții majore în Timiș și Timișoara.

“Această clădire reprezintă falimentul clasei politice locale care, timp de 30 de ani, a preferat să ducă lupte inutile în loc să-și unească forțele pentru a aduce bani în Timiș. Noi am schimbat asta, am pus interesul oamenilor mai presus de culoarea politică și credem că aceasta este calea corectă.

Județul Timiș și Timișoara merită, după 30 de ani de contribuții majore la bugetul de stat, să aibă parte de investiții care să ducă la o creștere a calității vieții.

Totul pentru Timiș!”, a mai declarat Alfred Simonis. (P)