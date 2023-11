„2023: Din Timișoara, cu prietenie!”

PROCAR Timișoara, primul dealer oficial Škoda Auto din vestul țării și partener autorizat Volkswagen Service, se pregătește să celebreze trei decenii de angajament și excelență în capitala Banatului. Această aniversare va fi deschisă printr-un eveniment special – „2023: Din Timișoara, cu prietenie!” -, o expoziție de artă fotografică desfășurată în showroom-ul propriu, situat pe Calea Șagului 138B. Expoziția adună imagini semnificative surprinse în capitala Banatului de fotojurnaliști timișoreni, dar și de participanții la un concurs adresat tuturor celor pasionați de fotografie.

Vernisajul va avea loc marți, 28 noiembrie, începând cu ora 18:00. Va fi o ocazie minunată de a fi împreună, de a discuta despre fotografiile expuse, instantanee ce acoperă teme diverse: de la peisaje urbane și evenimente culturale, la portrete emoționante și momente cotidiene pline de viață.

Evenimentul „2023: Din Timișoara, cu prietenie!” este în strânsă concordanță cu filozofia PROCAR – „Între prieteni!”. Expoziția se adresează și reflectă comunitatea din care facem parte – orașul nostru, Timișoara. Cu convingerea că o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte, am dorit să oferim prietenilor noștri, care ne susțin constant, o expoziție de artă fotografică care să reflecte cele mai importante evenimente ce au avut loc în Timișoara în ultimul an. Imaginile expuse sunt creații fotografice artistice, realizate în stil de fotoreportaj, semnate de patru dintre cei mai talentați fotojurnaliști din presa timișoreană care și-au dorit să participe la acest eveniment special.

Iată câteva detalii despre fotoreporterii implicați:

Constantin Duma este unul dintre fotografii Revoluției. Licențiat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, are o carieră impresionantă în jurnalismul fotografic. Lucrările sale au fost expuse în numeroase expoziții de prestigiu. În prezent este fotoreporter la Agenția Națională de Presă Agerpres.

Adrian Pîclișan, unul dintre fotografii consacrați – profesie pe care o practică de 26 de ani -, a colaborat cu cele mai importante publicații și agenții de presă din lume. Fotografiile sale au fost publicate în ziare de prestigiu, precum New York Times și Washington Post. În paralel, e implicat în mod direct în imaginea Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Este și unul din „oamenii de imagine” ai Guvernului, unde ocupă funcția de consilier, atât în cadrul Secretariatului General, cât și în echipa de comunicare a Ministerului Culturii.

Virgil Simonescu a evoluat de la grafic designer la fotograf cu o carieră semnificativă în fotografia de presă, fotografie de produs, publicitară și evenimente private. Din anul 2014, este colaborator permanent al agenției naționale Inquam Photos.

Sebastian Tătaru, absolvent al Facultății de Arte, s-a dedicat cu pasiune jurnalismului și fotografiei, lucrând pentru diverse instituții media, printre care Tion.ro, Actual Vest, Adevărul și Gazeta Sporturilor. De asemenea, e fotograf colaborator freelancer al agenției foto Mediafax, al agenției European Press Photo (EPA), al portalelor de știri sportive ProSport.ro, Sportpictures.eu și, ocazional, al altor agenții.

Expoziția „2023: Din Timișoara, cu prietenie!” cuprinde, de asemenea, o secțiune dedicată publicului larg. PROCAR a lansat un concurs cu premii, deschis tuturor pasionaților de fotografie, inclusiv celor care creează imagini memorabile cu telefonul mobil. Acest concurs a fost promovat pe paginile de social media ale firmei și are câștigătorii săi, aleși de un juriu format din reprezentanți ai firmei și dintre cei patru fotografi profesioniști. Lucrările câștigătoare sunt expuse în showroom-ul nostru, celebrând astfel creativitatea și talentul comunității din capitala Banatului.

PROCAR mulțumește tuturor celor care i-au fost alături pentru susținerea constantă în această călătorie dedicată sărbătoririi Timișoarei și a oamenilor săi.

”Ne mândrim că suntem parte a acestei comunități pline de prieteni și suntem nerăbdători să continuăm să contribuim la frumusețea și progresul orașului nostru”, mărturisește Mihaela Rusu, director general.

”Am activat câţiva ani buni în presa timişoreană şi am fost mereu fascinat de munca fotoreporterilor, de imaginile pe care le surprindeau la diverse evenimente. Împreună cu ai mei coechipieri, am considerat că ar fi tare fain să organizăm o expoziţie de fotojurnalism într-un an atât de fertil în acest sens, un an în care Timişoara a găzduit şi găzduieşte încă o multitudine de manifestări notabile. De aceea, am… complotat cu fotojurnaliştii, colegii mei de altădată, pentru a pune la cale acest proiect. Nu vă ascund că, personal, mi-aş dori ca oamenii de presă din oraş să fie de faţă la această întâlnire a reprezentanţilor de ieri şi de azi ai breslei gazetarilor. Sperăm să transformăm această expoziţie într-un eveniment anual dedicat urbei şi numeroaselor sale chipuri”, ne-a mărturisit în exclusivitate Eugen Cocea, din echipa PROCAR.