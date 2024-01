Zeci de copii și părinți au ieșit la săniuș, pe digul de la Dumbrăvița. Video

Zeci de copii și părinți au ieșit la săniuș pe digul de la Dumbrăvița

Foarte mulți copii și adulți din comuna Dumbrăvița dar și din Timișoara au participat în acest weekend la “Derdelușul copilăriei”. Acțiunea de distracție și sport în natură a început vineri, 12 ianuarie 2024, pe malul lacului de la Dumbrăvița, unde, chiar pe dig, a fost amenajată o veritabilă pârtie pentru săniuș.

Inițiativa aparține consilierului local Alina Sperlea, cunoscută deja pentru acțiunile de caritate de la Clubul Seniorilor din comună, dar și pentru evenimentele gratuite pe care le organizează pentru copiii din Dumbrăvița, pe tot parcursul anului.

Pentru că zăpada este foarte puțină, organizatoarea a creat un adevărat cadru de iarnă, cu ajutorul unui tun de zăpadă. Nu lipsesc nici delicioasele preparate la ceaun, focul de tabără, vinul fiert, ciocolata caldă și focurile de artificii. Astfel, oamenii au redescoperit farmecul iernii, iar digul din Dumbrăvița a devenit mult mai mult decât o simplă movilă de pământ.

„Mă bucur că am reușit să îi scot pe dumbrăvițeni din case, să facem împreună puțină mișcare și să socializăm, așa cum făceam pe vremuri. Mi-am dorit să aduc un strop de magie în inimile tuturor, în special ale copiilor. Și eu am copii și știu cât de mult le place să se joace în zăpadă, iar dacă iernile nu mai sunt ca pe vremea când eram noi mici, am decis să arăt că se poate, cu puțin efort fizic și financiar, să facem imposibilul posibil. Și iată că avem o pârtie de săniuș, ca în stațiune montană. Împreună, am transformat digul, în munte”, a declarat Alina Sperlea.

Acțiunea începută pe 12 ianuarie va continua atâta timp cât se poate întreține derdelușul pentru săniuș și temperaturile se mențin scăzute. Programul este de luni până vineri, începând cu ora 15, iar sâmbăta și duminica de la ora 12.