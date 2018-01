Un timişorean fluieră a pagubă pentru că a mers pe încredere

Multe ar fi bune şi frumoase în asociaţiile de proprietari dacă fiecare şi-ar plăti angaralele, de preferinţă la timp. Nu prea există, însă, bloc fără cel puţin un restanţier cronic. Valer Pop (foto) este un pensionar care până în toamnă a administrat o asociaţie de proprietari şi a hotărât să se retragă datorită numeroaselor bătăi de cap pe care le presupune această activitate. Din păcate pentru el, a rămas cu o gaură în bugetul propriu tocmai pentru că a fost altruist!

„Am administrat asociaţia de proprietari pe Bulevardul Take Ionescu nr. 11-13, scara A, timp de zece ani. M-am săturat de greutăţile tot mai mari şi am decis să renunţ. Aveam contract pe perioadă nedeterminată, iar la sfârşitul lunii octombrie am dat în primire gestiunea şi actele. În ultima lună am încasat banii de la aproape toţi membrii asociaţiei. În noiembrie am plătit ultimele facturi, dar am fost nevoit să pun de la mine banii pentru două apartamente, de la care nu încasasem. Este vorba despre apartamentele 4 şi 11. Primul aparţine unui cetăţean plecat în Elveţia, iar locuinţa este lăsată în grija unui prieten de-al dumnealui. Am de primit de la el 185 de lei.

În celălalt stă un domn care acum se face că nu mă vede şi care îmi datorează 193 de lei”, ne spune fostul administrator al asociaţiei. Ne mai relatează că a mai pus bani din propriul buzunar şi în trecut, pentru a evita penalităţile pentru întreaga asociaţie. „Dacă există un rău-platnic, e pasibil de penalităţi de doi la sută, însă dacă asociaţia rămâne restanţieră, poate să ajungă să plătească în plus 15 la sută.

Din cauza asta, am preferat să dau din banii mei pentru locatarii care nu puteau să plătească la termen. Unii erau studenţi, alţii oameni cu probleme financiare, dar până la urmă mi-au înapoiat datoria”, afirmă Valer Pop. La două luni de la achitarea facturilor celor două apartamente, omul încă nu şi-a recuperat cei 378 de lei şi se gândeşte să apeleze la instanţă, pentru că a păstrat chitanţele care dovedesc plăţile.

Mai mult ca sigur nu este un caz ieşit din comun, pentru că, de fapt, o groază de administratori îşi pun adesea mâinile în cap din cauza celor care „uită” să-şi achite obligaţiile. Speţa arată limpede, însă, că acolo unde bunul-simţ lipseşte ar trebui să acţioneze o normă legală rapidă şi simplă. Alta decât apelarea la instanţă, dacă s-ar putea, însă iată că adesea e nevoie.