Un primar din Timiş este acuzat că s-a înstăpânit peste pământurile comunei

Un edil din judeţul Timiş este acuzat de către un fermier din localitate că s-a înstăpânit peste pământurile comunei.

Primar la Parța de când s-a înființat comuna – în 2004, prin desprindere de Șag -, tehnicianul veterinar Mihai Petricaș face și desface absolut totul în localitatea aflată la 16 kilometri de Timișoara. Nu asta ar fi marea problemă, ci lipsa de transparență de care dă dovadă primarul în acțiunile sale, coroborată cu încălcarea flagrantă a legislației.

Recent, ne-a vizitat la redacție un fermier, Alexandru Hubert, locuitor al Șagului, dar contribuabil la bugetul Parței, prin taxele și impozitele pe care le plătește în contul activității pe care o desfășoară la ferma familiei sale, situată în comuna condusă de Petricaș. N-o mai lungim, îl introducem în povestire pe domnul Hubert:

„Pe măsură ce am început să luăm fonduri europene și să lucrăm pământul, am intrat în tangență cu primăria, care este controlată în totalitate de domnul primar Mihai Petricaș și de familia lui. În momentul în care Petricaș a ajuns primar, în 2004, 75 la sută din terenul agricol al Șagului l-a luat Parța.

Șagul a luat doar groapa de gunoi și zona mănăstirii, s-a mulțumit cu atât. Văzându-se proprietar ca primar peste vreo 2.000 de hectare, Petricaș a început să împartă, pentru că acolo n-au fost proprietari, a fost pământ al nimănui. De-a lungul timpului a scos din pășune, cu documente, dar nu a mai pus pe nimeni în posesie, cu excepția celor apropiați lui. Cine a fost de-al casei a primit, cine nu, la revedere…

Motiv pentru vreo 400 sau 500 de hectare scoase din pășune le folosește fiul său, care are o întreprindere individuală de agricultură. Aceste terenuri trebuiau să fie ori licitate la primărie, ori puse în posesie către cineva. Așa, ele stau în stand-by, e o nebuloasă totală…”.

Toată familia în primărie

Fermierul timișean susține că, în acțiunea de înstăpânire peste pământurile Parței, primarul Mihai Petricaş este ajutat de fiul său, Florin Petricaș, și de nora sa, Carmen Petricaș:

„Atât fiul primarului, cât și soția băiatului au fost angajați la primărie până acum câțiva ani, deși era conflict de interese clar. Până la urmă și-au dat seama, pe fiul său l-a scos din primărie, dar noră-sa a rămas în continuare în primărie. Anul trecut, după ce a fost în control acolo, Curtea de Conturi i-a cerut să o demită, pentru că era conflict de interese pe față.

Ce făceau ei de fapt: toate persoanele care mergeau cu terenuri de vânzare, de arendare, etc ajungeau la ei. Toată lumea știa că ei sunt șefii, că era primăria lor. Le spuneau oamenilor <Nu-mi dai mie pământul, lasă că o să vezi ce pățești>, le făceau tot felul de șicane, <N-o să-ți mai dau hârtie decât când vreau eu>, îi dădeau omului răspunsul în 30 de zile, nu a doua zi, cum le dădeau altora, mai docili. Așa au ajuns să cumpere o parte din pământuri, o parte să le ia în arendă, iar o altă parte să le ia fără documente legale”.

Ciobani de-ai casei, pe pășunea comunală

Averea familiei Petricaș a crescut văzând cu ochii și cu ajutorul interpușilor, după cum afirmă Alexandru Hubert: „Încet-încet au crescut, au totul pe întreprindere individuală, unde nu poți să vezi bilanțurile, nu e ca la un SRL, unde poți vedea tot. Au ajuns să aibă în jur de 300-400 de hectare dintre care mai mult de jumătate sunt în arendă, pășunile la fel, iar prin 2013 sau 2014 primarul și-a adus o rudă de la Sibiu (domnul Hubert spune că soția lui Mihai Petricaș este originară din Sibiu – n.r.), un cioban căruia i-a dat la o licitație de care n-a știut nimeni toată pășunea. Astăzi l-a adus pe acela, i-a făcut mutație la el acasă sau la o rudă, nu știu exact, iar a doua zi, fără să știe nimeni, i-a dat toată pășunea lui. Din cele 2.000 de oi ale acestuia, Petricaș are vreo 400-500 de oi ale lui. Nu figurează nicăieri pentru că nu există declarație de avere sau declarație de interese”.

Băcală s-a făcut că plouă

Alexandru Hubert ne relatează și cum a ajuns în conflict cu primarul Mihai Petricaș: „În 2013 am avut parte de primele șicane cu primarul, s-a băgat peste noi, ne-a luat terenurile pe care le aveam în arendă. Pur și simplu, îi prostea pe oameni să nu ne dea pământurile, oamenii n-aveau ce să facă, ne notificau ca de la anul să nu le mai lucrăm terenul și treceau totul la el”.

Când lucrurile s-au agravat, iar șicanele din partea primarului Petricaș s-au întețit, fermierul timișean a căutat sprijin la Instituția Prefectului Timiș: „Am fost acum doi ani în audiență la fostul prefect, Mircea Băcală, și i-am spus ce probleme am cu familia Petricaș, cum dau pământurile la cine vor, cum ne șicanează. N-au făcut nimic, nici măcar nu mi-au înregistrat cererea, deși am fost în audiență și le-am lăsat cererea pe masă. Am rescris în noiembrie 2017 aceeași reclamație, pe care am trimis-o și la DNA, și la prefectură, și la Curtea de Conturi. La câteva zile distanță, m-a sunat cineva de la corpul de control al Prefecturii Timiș și mi-a spus că e foarte mult material, trebuie să facă verificări, să scoată acte, mi-a spus că în două-trei săptămâni îmi vor da un răspuns, dar încă nu l-am primit…”.

Alexandru Hubert a avut inspirația să facă, în 19 noiembrie 2017, o captură de ecran cu secțiunea „Hotărâri de consiliu local”, din care rezultă clar că nu exista nici un HCL postat din 2011 încoace. După controlul echipei de la Prefectura Timiș, primarul Mihai Petricaș s-a gândit că dă dovadă de istețime dacă postează la grămadă HCL-uri vechi de zece ani și altele mai noi și apoi susține că erau tot timpul pe site…

Au plecat, dar au… rămas pe loc

În așteptarea răspunsului pe care i-l va da prefectura, Alexandru Hubert a considerat că a sosit timpul ca neregulile și abuzurile administrației din Parța să fie făcute publice, în acest context având loc și vizita sa în redacția noastră. Dânsul ne-a pus la dispoziție petiția înaintată Instituției Prefectului Timiș, în care a expus și alte aspecte în afara celor prezentate de noi mai sus. Astfel, vă putem prezenta și alte puncte din petiția adresată de Alexandru Hubert celor trei instituții menționate mai sus:

„Petricaș Carmen (nora primarului), Petricaș Florin (fiul) sunt zilnic în primărie și verifică toate actele care se derulează fără a avea acest drept. În fiecare dimineață fiul primarului deschide ușile instituției (deține cheile de acces) și verifică activitatea angajatului de la Registrul agricol și adresele depuse în registrul de intrări-ieșiri al primăriei.

Acest lucru este în totală contradicție cu statutul pe care acesta îl are de PFA Petricaș Florin, în concurență directă cu alte societăți din comuna Parța. Verifică acte de vânzare-cumpărare, verifică contracte de arendă, încasează taxe și impozite la casierie, eliberează adeverințe în și cu numele angajaților fără ca aceștia să știe (controlează toată activitatea primăriei în beneficiul familiei).

Influențează astfel orice persoană care dorește să sesizeze aspecte legate de problemele cotidiene, licitații, semnare de contracte, verificări de lucrări licitate de primarie, mergând până la întocmirea de documente, semnare de procese-verbale de recepție lucrări etc, deși aceste documente sunt cu caracter confidențial și trebuie întocmite de personal specializat și angajat al primăriei, nu făcute de voluntari sau personal extern”.

Secretomanie totală

Lipsa de transparență este literă de lege în Primăria Parța, consideră fermierul Alexandru Hubert: „Un alt aspect relevant în ceea ce privește activitatea primăriei și a consiliului local este faptul că nu există nici o informație publică despre ședințele de consiliu local și nici o informare ulterioară a hotărârilor luate în aceste ședințe, totul făcându-se la secret. Același aspect de secretomanie este sesizat și pe pagina de internet a primăriei, unde nu figurează nici o informare actualizată cu privire la declarațiile de avere sau de interese ale primarului”.

Scoase din pășune, dar nepuse în posesie

Fiindcă în petiția respectivă sunt expuse mai multe aspecte, întrerupem deocamdată prezentarea acestora, pentru a nota și explicațiile primarului Mihai Petricaș la toate acuzațiile de mai sus. Astfel, referitor la acuzația că a scos suprafețe din pășunea comunei pe care le-a dat fără licitație fiului său și altor apropiați, primarul neagă acest lucru:

„Greșit. Sunt scoase suprafețe din pășune, prin hotărâri, din 2007 pentru punere în posesie la Legea Lupu, la Legea 247, la Legea 18. Sunt propuse pentru a fi puse în posesie”. Atâta vreme cât primarul recunoaște că de zece ani suprafețele respective au fost scoase din pășune, însă nimeni nu a fost pus în posesie cu ele, rămâne altor instituții sarcina de a controla cine lucrează, totuși, terenurile cu pricina…

Cine-l caută de oi pe dom’ primar?

În ce privește informația că o parte din pășunea Parței a fost concesionată unor ciobani din Sibiu, rude cu primarul, Mihai Petricaș răspunde: „Există procese-verbale de arendare a pășunii către crescătorii de animale. Ciobanii sunt Olaru Ion, Dăncilă Ion. Da, nevasta lui Dăncilă e verișoară cu nevasta mea, dar ce să fac, să o omor?!”.

Doamne-ferește, dom’ primar, asta ar mai lipsi… Edilul-șef al Parței spune că și informația că ar deține sute de oi este falsă: „Nu am nici o oaie. Controlați la casierie, acolo au declarațiile de impunere”. Bine, acum nici reclamantul n-a spus că primarul a declarat oficial animalele, ci doar că sunt ale sale, dar acest lucru, evident, poate fi verificat de alte instituții, nu de presă.

Tot cu privire la apropierea dintre ciobanii care au ajuns să acapareze o bună parte din pășunea comunei Parța și primarul Petricaș, acesta din urmă recunoaște că „este adevărat că Ghibescu (n.r. – un alt cioban) este rudă îndepărtată cu mine”.

A semnat viceprimarul, deci totul e în regulă…

Și am ajuns la capitolul angajării fiului său și a soției acestuia în Primăria Parța, moment în care Mihai Petricaș s-a încurcat în răspunsuri:

„– Când a fost angajată nora dumneavoastră, Carmen Petricaș, în primărie?

– Ea a fost angajată, dar nu a fost căsătorită cu fiul meu în acea perioadă, ulterior s-au căsătorit. A fost angajată ca personal contractual.

– Cât timp a fost angajata primăriei?

– Nu mai știu cât a fost angajată… până în 2017…

– Dar ea când s-a căsătorit cu fiul dumneavoastră?

– Cu vreo doi ani înainte.

– Păi înseamnă că a fost angajată în timp ce era căsătorită cu băiatul dumneavoastră! – Păi da, dar n-am angajat-o eu… Vedeți, eu am întrebat juriștii, a fost angajată prin dispoziție de primar, dar a semnat viceprimarul (?!? – n.r.).

– Dar fiul dumneavoastră când a fost angajat? – Fiul meu a fost angajat în primărie în 2004, 2005, 2006, dar a dat concurs…”.

Ați reținut, da? Tatăl și-a angajat fiul și nora, dar a semnat viceprimarul și totul e OK… Tatăl Mihai Petricaș neagă și informația că fiul Florin Petricaș și nora Carmen Petricaș fac legea în primărie, chiar dacă nu mai sunt angajați ai instituției: „Nu controlează nimic, nu au acces la nimic. Vin ca orice cetățean, dacă au nevoie de un act, de o adeverință, de un certificat fiscal”.

Să râdem cu Mihai Petricaș!

Dând dovadă de un simț remarcabil al umorului, primarul Petricaș s-a gândit să ne distreze în timpul discuției pe care am purtat-o, servindu-ne niște explicații care ne-au făcut să pufnim în râs atunci când l-am întrebat care este motivul nudității site-ului primăriei:

„– Aveți un site jenant. N-ați mai pus hotărâri de consiliu local din 2011.

– Au fost, dar le-au șters… Avem pe 2017, pe cine mai interesează de acum zece ani? (n.r. – ?!?).

– Pe astea de-acum le-ați pus după ce a fost corpul de control al prefecturii, în urma sesizării domnului Hubert… Omul poate demonstra cu ajutorul unui program informatic că le-ați pus acum, nu cum scrie pe site (n.r. – deși au fost trântite la grămadă, în decembrie 2017, hotărâri chiar și din… 2007, pe site se menționează, în mod fals, că HCL-urile au fost postate în lunile februarie, mai și august 2017).

– Minte! Au fost hotărârile, dar au fost șterse, iar actualmente mai există cele din ultimul an, nu știu exact, că nu mă ocup eu…

– Domnule Petricaș, sunteți primar de 14 ani și nu aveți declarațiile de avere și de interese postate pe site-ul primăriei…

– Avem. Le-am trimis și la ANI (n.r. – scoate o adresă care atestă că a trimis declarațiile de avere și interese în 30.06.2017 la Agenția Națională de Integritate, deși nu asta era întrebarea). Nu știu de ce nu sunt pe site-ul nostru, că nu eu mă ocup, trebuie să verific, am o doamnă care se ocupă cu asta… Poate s-a întâmplat ceva cu site-ul…

– În 14 ani n-ați reușit să aflați ce s-a întâmplat cu site-ul?! Și pe site-ul ANI sunt doar trei declarații, din 2008, 2016 și 2017, lipsesc celelalte zece declarații…

– Eu le-am trimis, eu sunt de vină că nu le-or pus?”.

În loc să recunoască franc că nu a vrut să-și publice declarațiile de avere și de interese, Mihai Petricaș bate câmpii cu grație

La secțiunea „Autorizații de construire”, singura mențiune se referă la AC-urile eliberate în decembrie 2013, dar dacă deschizi fișierul dai de o nouă bătaie de joc. Cine e curios poate încerca…

Bate vântul și printre certificatele de urbanism

Cam asta-i România rurală a anului 2018, avem încă primari care n-au habar cu ce se mănâncă internetul și care sunt convinși că pot mușamaliza și falsifica informațiile de pe site-uri cum vor mușchii lor, fără ca nimeni să se prindă. Anacronici, dar puternici, bogați și sprijiniți politic, ei sunt baronii de la țară care dau ora exactă în satele și comunele patriei…