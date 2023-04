Un incendiu la un spital din Beijing a provocat moartea a cel puțin 21 de persoane (video)

Cel puţin 21 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit la spitalul Changfeng din capitala Chinei, Beijing, a anunţat marţi presa de stat, relatează CNN şi Reuters, citate de news.ro, comform stiripesurse.ro

Incendiul a fost semnalat în jurul orei locale 13.00 (8.00 ora României), în aripa de est a spitalului, unde se făceau internări, iar 71 de pacienţi au fost evacuaţi. Unii însă au sărit pe fereastră, de la etaj, arată imaginile de pe reţelele sociale.

Incendiul a fost stins în aproximativ jumătate de oră, iar bilanţul celor 21 de morţi a fost anunţat câteva ore mai târziu.

Patients have been seen climbing out of their windows after a fire broke out in a Beijing hospital, killing at least 21 people.

