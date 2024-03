Un grup de medici dintr-un spital din Timișoara își acuză șeful că și-a ajutat tatăl, coleg cu ei, să fie plătit timp de doi ani fără să lucreze

În 14 iunie 2023, un memoriu semnat de șase angajați (patru medici și doi fiziokinetoterapeuți) ai Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara ajungea pe biroul managerului Daniel Malița, în al cărui pix stătea rezolvarea problemelor semnalate de petiționari.

Că n-o fi avut omul pastă în pix, că se terminase hârtia, cert este că, nici după nouă luni de la acel moment, cei șase semnatari ai sesizării adresate managerului spitalului nu au aflat verdictul lui Malița.

Plantație de bumbac la clinica de balneologie

În memoriul lor, medicii de la clinica de balneologie a Spitalului Municipal îi aduceau la cunoștință managerului “aspecte negative ale gestionării activității secției clinice și ambulatoriului de specialitate”. În document se contestau modalitatea de stabilire a programului din ambulatoriu de către șeful clinicii, doctorul Răzvan Drăgoi, repartiția paturilor din clinică, dar și atitudinea șefului clinicii față de medicii specialiști, medicii rezidenți și fiziokinetoterapeuți. Cei șase petiționari susțineau în memoriu că Răzvan Drăgoi spunea despre medicii rezidenți “Ei sunt sclavii mei”. De altfel, însușindu-și apelativul, rezidenții au lipit, în încăperea din incinta clinicii destinată lor, afișe pe care au scris autoironic “Plantație de bumbac”…

La trei luni de la sesizarea depusă de cei șase angajați ai clinicii de balneologie, în ședința din luna septembrie 2023 a comisiei de cercetare disciplinară, s-au discutat aspectele reclamate de petiționari. La ședința respectivă a participat și unul dintre cei șase semnatari ai memoriului adresat managerului, convocat pentru a-și susține punctul de vedere.

Dezvăluiri șocante

Iar în afara problemelor referitoare la stabilirea orarului din ambulatoriu și la repartizarea paturilor în clinică, medicul respectiv a dezvăluit un aspect mult mai grav: faptul că fostul șef al clinicii, prof. univ. Mihai Drăgoi (chiar tatăl actualului șef de la Balneologie), angajat în acel moment ca medic primar în clinică, a fost prezent la serviciu doar de patru ori în ultimii doi ani, fiind pontat fictiv în tot acest timp! Medicul care a făcut dezvăluirea a precizat că salariile încasate fraudulos de tatăl șefului clinicii în ultimii doi ani se ridicau la circa 100.000 de euro, un prejudiciu serios adus Spitalului Municipal!

Gravitatea dezvăluirilor făcute de medicul de la Balneologie i-a determinat pe membrii comisiei de disciplină să se autosesizeze, aceștia propunându-I managerului Daniel Malița, la începutul lunii octombrie 2023, să dispună efectuarea unei cercetări de amploare pentru stabilirea adevărului, respectiv, în cazul în care s-ar fi confirmat cele declarate de acel medic, să dispună măsurile necesare pentru recuperarea sumelor semnificative plătite de spital pentru un serviciu neefectuat.

În 18 octombrie 2023, managerul Spitalului Municipal, Daniel Malița, răspunde comisiei de disciplină: “Luând la cunoștință de raportul ședinței Comisiei din 8.09.2023 în care vă autosesizați cu privire la faptul că, potrivit declarației dnei dr. (…), medic primar recuperare fizică și balneologie, angajata noastră în cadrul Clinicii de Medicină Fizică și Balneologie, din care rezultă că dl. prof. univ. dr. Mihai Drăgoi a fost prezent la locul său de muncă în ultimii doi ani doar de patru ori, în tot acest timp încasându-și salariul lunar cuvenit pentru o activitate zilnică, prin prezenta vă rog a desfășura, în regim de urgență, o anchetă disciplinară și a elucida aceste acuzații foarte grave. Dacă se constată că faptele sunt reale și dovedite vă rog a aplica sancțiunile legale în vigoare”.

Foto “poza adresa malita catre comisia de disciplina”

Răspunsuri la unison

Ca urmare, la sfârșitul lunii octombrie 2023, are loc o nouă ședință a comisiei de disciplină, de această dată fiind convocați toți cei șase semnatari ai memoriului depus în iunie 2023, care au fost întrebați dacă este adevărat faptul că, deși în condica de prezență zilnică, respectiv, în pontajul lunar, medicul Mihai Drăgoi a figurat ca prezent la serviciu, el, de fapt, a absentat non-stop. Deschidem o paranteză: începând din februarie 2022, tatăl șefului clinicii de balneologie a fost desemnat coordonator al centrului pentru testare Covid al Spitalului Municipal, centrul fiind, de fapt, un container amplasat în curtea ambulatoriului clinicii, de pe Intrarea Doinei nr. 2. Cum medicii de la Balneologie își desfășoară activitatea în ambulatoriu prin rotație, ei aveau posibilitatea să sesizeze dacă doctorul Mihai Drăgoi se află la centrul de testare Covid sau nu.



Închidem paranteza și ne întoarcem la răspunsurile date de semnatarii memoriului interpelați în ședința comisiei de disciplină: “Nu l-am văzut”, “L-am văzut rar, dar nu l-am văzut zilnic”, “Nu l-am văzut niciodată de când fiul a preluat șefia clinicii”, “L-am vazut rar”. Unul dintre semnatarii memoriului, un fiziokinetoterapeut, a precizat că nu a avut cu cine să discute cazurile parafate de doctorul Mihai Drăgoi, pentru că nu l-a găsit la serviciu nici în perioada în care își desfășura activitatea în clinică.

În urma răspunsurilor edificatoare, comisia de disciplină a tras mai multe concluzii și anume: medicul Mihai Drăgoi s-a prezentat la serviciu doar de câteva ori de când fiul său, Răzvan Drăgoi, a preluat șefia clinicii de balneologie; doctorul Mihai Drăgoi a fost pontat fictiv în ultimii doi ani; au existat și situații în care acesta a fost internat pentru diverse afecțiuni medicale și a fost pontat ca fiind prezent la lucru.

Coincidență tulburătoare

Succesiunea evenimentelor a cunoscut și un episod elocvent: imediat după confirmările primite de membrii comisiei de disciplină pe speța Mihai Drăgoi, din partea tuturor semnatarilor memoriului din iulie 2023, managerul Spitalului Municipal, Daniel Malița, a semnat decizia de încetare a contractului de muncă al doctorului Mihai Drăgoi, contract prelungit până în acel moment anual, cu aviz emis de DSP Timiș, pentru că medicul în cauză împlinise de câțiva ani vârsta de pensionare.

Comisia de disciplină și-a încheiat misiunea…

Ce a urmat: la mijlocul lunii noiembrie 2023, comisia de disciplină s-a întrunit din nou și a finalizat dosarul de cercetare disciplinară deschis în urma sesizării depuse în 14 iunie 2023, înaintând managerului Daniel Malița trei propuneri: 1. revocarea deciziei de numire a medicului Răzvan Drăgoi în funcția de șef al clinicii de balneologie; 2. aplicarea unei sancțiuni disciplinare aceluiași medic; 3. sesizarea parchetului pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la crearea unui posibil prejudiciu material pentru Spitalul Municipal prin plata necuvenită a salariilor și a contribuțiilor aferente veniturilor salariale către medicul Mihai Drăgoi, în contextul în care acesta nu a fost prezent la serviciu.

… managerul spitalului joacă la trecerea timpului

Așa cum spuneam, rezoluția comisiei de disciplină a ajuns în luna noiembrie 2023 pe biroul managerului Spitalului Municipal, Daniel Malița, care nici până la această oră n-a luat vreo decizie: nici nu l-a revocat din funcție pe șeful clinicii de balneologie, Răzvan Drăgoi, nici nu l-a sancționat disciplinar și nu s-a adresat nici parchetului. De asemenea, nici comisia de disciplină n-a mai primit vreun semn de viață din partea managerului spitalului, care speră, probabil, că tragerea de timp este metoda perfectă ca să scape de castana fierbinte cu care s-a trezit în mâini.

Încă o coincidență

Între timp, însă, s-au mai întâmplat lucruri. De pildă, la începutul lunii februarie, în clinica de balneologie s-a descoperit că au dispărut condicile de prezență pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2022. O nouă coincidență fabuloasă, nu-i așa? Nici această dispariție n-a adus organele penale la fața locului, pentru că nimeni nu s-a gândit că ar trebui ca acestea să fie sesizate…

Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase

Săptămâna trecută l-am contactat telefonic pe șeful clinicii de balneologie, Răzvan Drăgoi, pe tema aspectelor sesizate de subalternii săi în acel memoriu din iunie 2023. Iată ce-am aflat de la domnul Drăgoi junior:

“Este o minciună și o dezinformare, am depus la comisia de disciplină punctul meu de vedere (…) Tatăl meu a fost desemnat la centrul de testare Covid, nu era pe secție. Condica de prezență era făcută pe centrul de testare separat de clinică. Este o minciună sfruntată a unor colegi rău-intenționați, eu știu despre cine e vorba, pe care i-am sancționat eu pentru că ei nu vin la lucru și s-au gândit să facă astfel de mizerii (n.r. – șeful clinicii de balneologie se află în eroare: medicii în cauză nu fuseseră sancționați înainte de depunerea memoriului, ci ulterior, după dezvăluirile făcute în comisia de disciplină, au primit calificative scăzute la evaluarea anuală). De când sunt eu șef de clinică, am colegi care sunt frustrați și nu doresc să fiu eu șef de clinică, pentru că eu sunt mai tânăr și ei sunt mai în vârstă și așa mai departe… Iar tata a fost șef înaintea mea… Sunt niște răzbunări ale unor colegi rău-intenționați. Condica pentru centrul de testare nu am făcut-o eu, eu nu eram șeful tatălui meu. Centrul de testare a fost înființat de conducerea Spitalului Municipal”.

În finalul discuției purtate cu șeful clinicii de balneologie, acesta și-a exprimat o dorință:

“ – Să aveți celeritate în ceea ce scrieți!

– Celeritate înseamnă rapiditate, adică vreți să scriu rapid?

– Celeritate înseamnă obiectivitate.

– Asta credeți dumneavoastră, celeritatea înseamnă obiectivitate? OK…”.



Dacă Răzvan Drăgoi nu ne-a crezut pe cuvânt, atașăm aici captura preluată de pe www.dexonline.ro cu definiția cuvântului “celeritate”…

Managerul spitalului așteaptă rezoluția pe care o avea de trei luni în sertar

Tot săptămâna trecută l-am interpelat și pe managerului Spitalului Municipal, Daniel Malița, ale cărui precizări le puteți citi în continuare:

“Este în discuția comisiei de disciplină cazul, când o să am o rezoluție din partea comisiei de disciplină și a juridicului de la noi, și a resurselor umane de la noi – pentru că încă n-am o concluzie foarte clară – o să fie comunicată tuturor părților. Este o discuție în comisia de disciplină care încă nu s-a finalizat, este o cercetare încă… Îmi pare foarte rău, presiuni de genul ăsta, în care unii dau pe surse diverse informații ca să ajungă în presă, nu sunt normale…

Când se va finaliza, cu siguranță, o să fie totul public. Momentan este o cercetare disciplinară în curs, care nu este finalizată. Eu nu pot să mă pronunț acum despre ceva ce nu e gata. Nu mi se pare normal să dați un telefon și repede hai să facem un material de presă de scandal, chiar nu mi se pare normal. În condițiile în care nu este gata cercetarea și n-am ajuns la o concluzie finală, ceea ce veți scrie dumneavoastră e o presiune, puneți presiune pentru a se rezolva într-o anumită direcție și nu este normal, nu este deontologic, așa văd eu lucrurile.

Presa, din punctul meu de vedere, ar trebui să relateze obiectiv o chestiune, nu subiectiv. Ceea ce se întâmplă într-o comisie de disciplină, în orice comisie de disciplină, în orice instituție publică din România, este confidențial. Cei care sunt în comisia de disciplină semnează un angajament de confidențialitate, nu spunem la toată lumea ce discutăm noi, nu e normal. Atunci hai s-o facem în piața publică… În momentul în care dumneavoastră veți publica punctul meu de vedere împreună cu ceea ce știți dumneavoastră, veți afecta imaginea publică a unei persoane fără a avea o concluzie scrisă, o rezoluție. E riscul dumneavoastră, nu am nici un fel de problemă, dar nu este deontologic, părerea mea, astfel ne întoarcem la presa de scandal și de cancan”.



Rezumând alegațiile domnului manager, constatăm că dumnealui nu are nici o problemă în a ne servi gogoși, de genul “nu am încă o rezoluție din partea comisiei de disciplină”, deși are rezoluția încă din noiembrie 2023, sau în a ne acuza de lipsă de deontologie ori de preferințe pentru cancan, în loc ca principala sa preocupare să fie modul în care s-a creat spitalului pe care îl conduce un prejudiciu de 100.000 de euro și cum îl poate recupera…