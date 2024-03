Tragerile de timp, duse la nivel de artă în campionatul Braziliei (video)

Fluminense a primit duminică seară vizita celor de la Botafogo, în etapa cu numărul 11 a primei ligi din Brazilia, iar oaspeții au câștigat cu scorul de 4-2. Faza serii s-a petrecut însă în finalul jocului, scrie hotnews.ro.

Un fotbalist de la Botafogo și-a tras coechipierul accidentat în teren pentru ca arbitrul să întrerupă jocul cu Fluminense

Fluminense și Botafogo au făcut spectacol într-un meci din cadrul etapei cu numărul 11 a primei ligi din Brazilia, însă cel mai important meci la jocului s-a petrecut la final.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 3 prin Marlon Freitas, iar Rai a majorat avantajul 12 minute mai târziu.

Până la pauză, gazdele au redus din diferență, grație reușitei lui Lele (min 26).

În partea secundă a jocului, cei de la Fluminense au rămas în inferioritate numerică după eliminarea directă a lui Andre, însă aceștia au reușit să egaleze la faza imediat următoare, prin John Kennedy, care a transformat o lovitură de la 11 metri (min 82).

Meciul părea să se îndrepte către o remiză, însă oaspeții au primit un penalty și au trecut la conducere în minutul 88, după golul marcat de Marlon Freitas.

În prelungirile disputei, jucătorii lui Botafogo au fost atât de disperați să câștige jocul, încât au apelat la o modalitate inedită de a trage de timp.

Hugo era întins pe gazon, însă în afara terenului, iar coechipierul său Augusto l-a târât în teren pentru ca arbitrul să întrerupă jocul și să permită accesul staff-ului medical.

Portarul lui Fluminense a intervenit și el și l-a tras înapoi pe fotbalistul oaspeților.

Până la urmă, Emerson Urso a securizat victoria oaspeților în al zecelea minut de prelungire.

Brazilian 🇧🇷 soccer is wild.

The Botafogo player drags his “injured” teammate back into the field to try to waste time, then the Fluminense players drag him back out so the game can go on. 💀

pic.twitter.com/XbcPitrzUv

— Tactical Manager (@ManagerTactical) March 3, 2024