Brainery Roboschool a dus robotica timişoreană în topul naţional

În weekend a avut loc etapa națională a First Lego League, o competiţie internaţională de robotică şi soluţii inovatoare, adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 şi 16 ani, lansată în 1998, de către fundația FIRST (Fundația pentru Inspirație şi Recunoaștere a Științei şi Tehnologiei), în parteneriat cu Lego.

În cadrul acestei competiții, concurenţii sunt invitați să rezolve diverse misiuni cu ajutorul unui robot proiectat și construit de către ei. Pe lângă proba de robotică, întrecerea are și o altă componentă, cea de inovare, în care fiecare echipă este provocată să identifice o problemă pe un subiect propus de către organizatori și să găsească soluții inovatoare pentru a o rezolva.

Ediția de anul acesta a First Lego League s-a numit Masterpiece, iar echipele au fost invitate să găsească metode inovatoare de a-și face cunoscute hobby-urile folosindu-se de artă și tehnologie.

Timișoara a fost reprezentată la această competiție de către echipa Brainery, care a obținut locul I la proba de robotică în cadrul etapei regionale, găzduită de Oradea, și premiul pentru cel mai bun antrenor. Brainery s-a situat, astfel, printre cele 14 echipe calificate la etapa națională, dintr-un număr de 60 de echipe participante.

De la etapa națională, care a avut loc la Brașov, Brainery s-a întors acasă cu două premii: locul III la categoria Inovare și premiul Stea în devenire.

Membrii echipei sunt cursanți ai Brainery Roboschool, care și-a deschis porțile în anul 2019, în centrul Timișoarei, oferind și în prezent ateliere de robotică și programare pentru copiii cu vârstele cuprinse între 7 și 16 ani. Coordonatorii i-au ales pe cei mai buni cursanți pentru a forma un grup care să participle la diverse competiții.

Astfel, din echipă fac parte 8 copii, care frecventează școli diferite, însă au o pasiune comună, robotica și programarea: Micheș Elena, Balan Sara, Vingert Denis, Leuștean Alexandru, Ciobanu Andrei, Nicolici Andrei, Bârsan Vlad și Rain Marko.

Micii roboticieni au fost îndrumaţi de către fondatorii Brainery Roboschoool, Glișa Gabriel și Glișa Iasmina, dar și de către unul dintre membrii echipei de coordonatori, Poșa Bogdan.

Ediția First Lego League de anul acesta s-a numit Masterpiece, iar echipele participante au fost invitate să găsească metode inovative de a-și face cunoscute hobby-urile proprii, prin artă și tehnologie. Membrii Brainery au răspuns acestei provocări într-un mod creativ, îmbinând cu succes hobby-ul lor comun, robotica și programarea, cu muzica și pictura.

Astfel, au creat un robot care cantă la 4 instrumente diferite: pian, chitară, trompetă și bas, pictând în același timp tabloul melodiei interpretate. Prezentarea în fața juriului a fost deschisă cu o poezie, compusă chiar de către unul dintre membrii echipei:

„Brainery noi ne numim

Și am venit să vă uimim,

Am venit din Timișoara

Să ne vadă toată țara,

Cu roboții ne jucăm,

Îi construim și programăm.

Pentru astăzi ne-am propus

Doar distracție, și-n plus,

Misiuni să îndeplinim,

Să adunăm multe puncte,

Ca sa fim acolo-n frunce!”

Sezonul First Lego League 2024, ediția Masterpiece, le-a oferit membrilor echipei o experiență extraordinară, iar munca depusă de către copii și antrenori a fost răsplătită cu multe premii.