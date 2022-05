„Triangle of Sadness” câștigă Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes.

„Triangle of Sadness”, un film al regizorului suedez Ruben Ostlund, a câștigat sâmbătă Palme d’Or pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Cannes, a anunțat festivalul.

„Când am început să facem acest film cred că am avut un singur obiectiv – să încercăm cu adevărat, cu adevărat, să facem un film interesant pentru public și să aducem un conținut care să provoace la reflecție”, a declarat Ostlund. „Am vrut să îi distrăm, am vrut ca ei să își pună întrebări, am vrut ca după proiecție să iasă în oraș și să aibă ceva de discutat”, a adăugat el.

Explorând noțiunile de frumusețe și privilegii, filmul trimite două modele într-o croazieră de lux – doar pentru a le lăsa blocate pe o insulă pustie cu o mână de personal și oaspeți miliardari. Îngrijitoarea de la toaletă se dovedește a avea cele mai bune abilități de supraviețuire, iar structurile sociale sunt date peste cap.

„Chestia cu Ostlund este că te face să râzi, dar te face și să te gândești”, a spus Variety în recenzia filmului. „Indiferent de sfera pe care o abordează, suntem obligați să vedem lumea altfel”.

Ostlund a câștigat Palme d’Or și în 2017 pentru filmul său „The Square”, o satiră despre un prestigios curator de artă.

Festivalul a acordat Marele Premiu pentru două filme: „Close”, un film al regizorului belgian Lukas Dhont despre prietenie și masculinitate, și „Stars at Noon”, care se petrece în Nicaragua zilelor noastre, al regizoarei franceze de autor Claire Denis.

Premiul juriului a revenit, de asemenea, la două filme, „The Eight Mountains”, al regizorilor belgieni Felix Van Groeningen și Charlotte Vandermeersch, și „EO”, al regizorului polonez Jerzy Skolimowski, care este povestit prin ochii unui măgar.

„Mulțumesc, măgarilor mei”, a spus Skolimowski, în discursul său de acceptare.

Starul sud-coreean Song Kang-ho a primit premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din „Broker”, în timp ce regizorul sud-coreean Park Chan-wook a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor pentru thrillerul romantic „Decision to Leave”.

Iranianca Zar Amir Ebrahimi, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul unei jurnaliste care urmărește un criminal în serie în „Holy Spider”, a fost vizibil emoționată. „Poate că prezența mea aici în această seară este doar un mesaj – în special pentru femei, femeile iraniene”, a declarat ea la o conferință de presă imediat după ceremonie, când a fost întrebată despre o aparentă revărsare de susținere a ei pe rețelele de socializare, pe care a spus că nu a văzut-o.

Actrița franceză Carole Bouquet a anunțat un premiu surpriză pentru aniversarea a 75 de ani, pentru a marca ziua de naștere a festivalului. Acesta a fost acordat fraților regizori belgieni Jean-Pierre Dardenne și Luc Dardenne pentru „Tori și Lokita”.

Cu ocazia celei de-a 75-a ediții aniversare, festivalul și-a reluat calendarul tradițional în luna mai, după doi ani de întreruperi cauzate de pandemie, și a marcat revenirea petrecerilor și a săruturilor – ambele nepermise anul trecut din cauza protocoalelor stricte ale COVID.

(sursa: Mediafax)