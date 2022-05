Gonzalo Tajuelo, despre finala cu CSU Suceava: „A fost un meci complicat. Băieții au respectat planul de joc și am reușit să câștigăm”

Alb-violeții de la SCM Politehnica Timișoara au avut un sezon perfect, cu 21 de victorii din 21 de partide jucate în Campionatul Național de handbal. Ei au obținut cel mai important succes astăzi, în finala întrecerii, 36-32 (18-15), cu CSU din Suceava.

Turneul final are loc în Bacău, iar tinerii noștri handbaliști au câștigat toate cele cinci jocuri din faza decisivă a campionatului, trei în grupă, unul în semifinale și finala de astăzi.

Alb-violeții au controlat meciul cu formația din Bucovina și au condus permanent, la cinci goluri încă din prima repriză. Suceava s-a apropiat la trei lungimi la pauză și chiar a egalat în minutul 40, 23-23.

A fost momentul time-out-ului solicitat de staff-ul echipei noastre, dar și startul desprinderii decisive. Au urmat trei goluri consecutive și de la acel moment a fost clar cine va fi campioana: SCM Politehnica Timișoara.

Pentru echipa din Suceava a fost prima înfrângere din acest sezon.

„A fost un meci complicat, chiar dacă am condus aproape permanent. Băieții au respectat planul de joc și am reușit să câștigăm și acest cel mai important meci al campionatului. A existat acel moment de îndoială, când Suceava a egalat în repriza a doua, dar am cerut time-out, am trecut la apărare 5+1, am schimbat câteva lucruri în atac și toate acestea ne-au deschis drumul spre victorie”, a declarat Gonzalo Tajuelo, antrenor SCM Politehnica J1

Cinci dintre jucătorii noștri au fost aleși în echipa ideală a turneului final: Claudiu Pal – portar, Robert Cîtu – extremă dreaptă, Darius Bran – centru, Ianus Dumitrescu – inter stânga, Antonio Bordeanu – inter dreapta.

Sub conducerea antrenorului spaniol Gonzalo Tajuelo, SCM Poli a câștigat în acest sezon și titlul național de tineret.