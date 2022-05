Un cunoscut arhitect timișorean iese din partid: “Adio, USR! Sper să te însănătoșești! Nu de dragul tău, de dragul României”

Dezamăgit de contraperformanțele grupării politice în care și-au pus speranțele zeci de mii de timișoreni, un membru important al organizației locale a USR, arhitectul Sabin Răciu, și-a anunțat retragerea din partid. Vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România (filiala teritorială Timiș), Sabin Răciu este și membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU), din cadrul Primăriei Timișoara.

Duminică, la orele prânzului, acesta a făcut următoarea postare pe pagina personală de Facebook:

“Acum patru ani, absolut idealist și altruist, am luat decizia de a mă implica politic, în PLUS, o construcție care să aducă România în Europa, o construcție care să schimbe în bine viața românilor, atât din țară cât și din toată lumea.

După acești patru ani, timp în care fostul meu partid a fost absorbit de fostul partid aliat (în care am ajuns să fiu membru), constat că atât la nivelul problemelor interne cât și în ceea ce privește rezultatul pe care îl putem vedea public, lucrurile nu mai stau deloc așa cum stăteau la început.

Desigur, totul se schimbă în viață, dar, din păcate, în acest caz nu vorbim despre o evoluție, ci despre o degradare. Atât internă, cât și externă, cuantificabilă în ceea ce reușește partidul să facă pentru români. Nu vreau să intru în detalii, dar o să spun doar atât, cu răul cel mai mic nu vom salva România. Trebuie să ne desprindem de rău pentru a face bine.

Ori, dacă fie intern sau extern pornim pe această pantă alunecoasă și închidem ochii azi la una, mâine la alta… vom vedea că în urma compromisurilor ajungem exact ca partidele pe care le condamnăm. Fiindcă nu poți pune semnul egal între compromis și binele comun. Cât despre abuzuri sau alte lucruri ce nu fac cinste partidului, mai bine mă opresc aici…

De astăzi, eu nu mai rezist eroic în USR, nu mai am de ce să o fac, nu văd cum acest partid va putea continua pe drumul pe care a pornit și să aducă astfel, prin acțiunile sale generate de acest parcurs, vreun beneficiu societății românești. Desigur, îmi doresc să încerce, și chiar să și reușească, dar… ăsta e un lung drum și greu. Și… cam în altă direcție decât cea curentă. Știu că nu sunt singur în această dezamăgire și tocmai asta mai îmi dă puțină speranță pentru viitor, sper ca noi, cei care gândim astfel, să ajungem să ne facem vocile auzite.

În ceea ce mă privește, obiectivele mele au rămas neschimbate în acești ani, așa cum am plecat la acest drum de schimbare a României în bine, așa am rămas, așa voi rămâne! Dacă voi putea ajuta societatea românească, în orice mic fel și mod, o voi face, așa cum m-am străduit să o fac până acum. Adio, USR! Sper să te însănătoșești! Nu de dragul tău, de dragul României”.