Sub pretextul premierii profesorilor, organizația ”Teach for Romania” a călcat în picioare spiritul Timișoarei

Un eveniment care părea un exemplu pentru acțiuni de celebrare a implicării cadrelor didactice în tot ceea ce înseamnă act educațional s-a dovedit a fi o mare perdea de fum.

Veniți la Timișoara pentru a organiza, pe 15 februarie 2024, cea de-a treia ediție a Galei Profesorului Anului din mediul rural, reprezentanții organizației ”Teach for Romania” au interzis jurnaliștilor prezenți la fața locului pentru a mediatiza evenimentul (care a avut loc la Consiliul Județean Timiș) să vorbească cu invitații ori să facă fotografii individuale.

Mai mult decât atât, interdicția le-a fost impusă și invitaților – jurați, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților centrale, locale, profesorii nominalizați spunându-ne, timorați, că nu au voie să facă declarații presei, decât celei agreate de organizație, respectiv televiziunilor.

Sub pretextul că jurnaliștii timișoreni din presa scrisă și audio nu și-au anunțat intenția de vorbi cu invitații – o situație fără precedent în primul oraș din România declarat liber de sub dictatura comunistă, reprezentanții ”Teach for Romania” au dat de înțeles că inclusiv prezența presei la eveniment îi incomodează.

De menționat este faptul că ”Renașterea bănățeană” a purtat o corespondență cu această organizație de mai mult timp, anunțându-și intenția de participare la eveniment. Demersul s-a concretizat prin primirea unei invitații, care, de altfel, a fost transmisă și altor reprezentanți ai presei timișorene.

Cel mai deranjat de prezența jurnaliștilor a fost Vlad Gogelescu, membru al Teach for România și viitorul director regional al organizației care urmează să se înființeze la Timișoara, acesta refuzând orice discuție cu presa scrisă. De altfel, contactați în urmă cu o săptămână de ziarul nostru, membrii organizației au refuzat să ne ofere până și numărul de telefon al acestuia.

În același registru al ”secretomaniei”, s-a înscris întreaga echipă ”Teach for Romania”, care, sub zâmbetele false, a afișat un comportament arogant și sfidător, cu replici și atitudini stereotipe ce păreau învățate la comandă, asemeni reacțiilor unei secte cu tentaculele bine înfipte în poziții sus-puse.

Surprinzător, Universitatea de Vest, care, inițial, a transmis că nu are nicio legătură cu această gală, a avut un membru, cadru didactic, în comisia de jurizare, dar și reprezentanți la eveniment. Inclusiv Ministerul Educației a achiesat să fie părtaș la această mascaradă, atât prin implicarea în procesul jurizării, cât și prin prezența la Timișoara a unuia dintre secretarii de stat ai ministerului.

De asemenea, de la un astfel de eveniment nu putea să lipsească ambițioasa Flavia Cut Lupulescu, directoarea Școlii Gimnaziale Boldur, ea însăși premiată în trecut de această organizație și gazdă a unor activități derulate împreună cu ”Teach for Romania” în unitatea de învățământ pe care o conduce. Directoarea a fost însoțită de membri ai familiei sale și de elevi ai școlii din Boldur.

Organizația ”Teach for Romania” a fost înființată în țara noastră în urmă cu zece ani, reușind, de-a lungul timpului, să deruleze programe foarte bine finanțate în domeniul educației.

La această așa-zisă gală, au fost nominalizați ca finaliști 22 de profesori din mediul rural din peste 500 de candidaturi propuse pe platforma organizației și selectate inclusiv după aprecierea unor reprezentanți ai BCR, Raiffeisen Bank, Lidl și Pepco.

Doi dintre finaliști, nominalizați la secțiunea ”Dezvoltarea literației” au fost din Timiș – Raluca Narcisa Covaci (profesor la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Banloc și la Școala Gimnazială Livezile) și Georgiana-Ionela Iordache (învățător la Liceul Teoretic ”David Voniga” Giroc).