A plecat în veșnicie profesorul Horia Vermeșan, unul dintre cei mai valoroși medici ai Timișoarei.

Profesorul Horia Vermeșan, un profesionist desăvârșit al lumii medicale timișorene, a plecat în lumea celor drepți, lăsând un mare gol în urmă.

A fost apreciat, deopotrivă, de colegi, de studenți, de pacienți, de toți cei care l-au cunoscut și au apreciat nu doar medicul Horia Vermeșan, dar și omul bun și erudit.

Anunţul privind decesul l-a făcut prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

“Astăzi, de curând, cel care a fost și va rămâne Prof Dr Horia Vermeșan, doctorul, dascălul, liderul, omul deosebit, colegul și prietenul nostru a părăsit lumea aceasta… dar Horia va rămâne în amintirile și sufletele noastre și în rugăciunile pe care le vom înălța către Dumnezeu, să îl primească la El și să aibă grijă de sufletul său. Condoleanțe familiei îndurerate”. a anunţat Dorel Săndesc.

Profesorul Horia Vermeșan s-a născut în 31.08.1945, în comuna Chevereșu Mare, județul Timiş. A absolvit Facultatea de Medicină din Timişoara în anul 1970. Și, de atunci, și-a început cariera profesională, una de excepție.

„Din anul 1990 sunt medic primar, iar din anul 1997 profesor universitar la catedra de Ortopedie şi Traumatologie din cadrul U.M.F. Timişoara.

Teza de doctorat am susţinut-o în anul 1985 având conducător ştiinţific pe d-nul academician prof.dr. Pius Brânzeu.

De-a lungul timpului am îndeplinit mai multe funcţii, voi aminti doar câteva: Director al Direcţiei Sanitare Timiş în anul 1992, apoi am reluat această funcţie în anul 2005….

Opt ani am fost preşedintele Societăţii de Ortopedie şi Traumatalogie Româno – Italo – Spaniolă şi sunt membru în peste 30 de societăţi medicale din străinătate şi din ţară.

Din anul 2000 am obţinut calitatea de conducător de doctorate având până în prezent un număr de 34 doctoranzi, iar 11 teze au fost finalizate şi acceptate.

Am fost de asemenea numit referent la 41 de teze de doctorat. Sigur, o preocupare deosebită am avut-o pentru munca didactică, atât în ceea ce priveşte studenţii, cât şi medicii rezidenţi.

În ce priveşte publicaţiile la diversele edituri, numărul lor este de 23 monografii şi sunt coautor la un număr de 4 Tratate de Medicină. Cercetarea a fost o preocupare constantă a mea, am cinci brevete de invenţii, dintre care două au fost premiate la Salonul Internaţional de la Geneva (1999) şi Bruxelles (2009), un număr de peste 400 lucrări publicate şi comunicate.

Tot în cadrul cercetării am participat la 16 granturi internaţionale şi naţionale, de asemenea la un număr de 8 studii clinice. Pentru dezvoltarea mea, un rol important l-au avut colaborările internaţionale dintre care amintesc: – colaborare Româno – Americană în domeniul endoprotezelor de genunchi Florida Knee & Orthopedic Center, Prof. Dr. J.P. Barett – în anul 2004 am început o colaborare Româno – Americană în domeniul chirurgiei spinale împreună cu Scott Webb – Florida Spine Institute, realizând primele artroplastii de faţete articulare TFAS, ca urmare a acestei colaborări am înfiinţat un compartiment de chirurgie spinală în cadrul Clinicii, compartiment care rezolvă patologia coloanei vertebrale – colaborare cu Prof. Dr. R .Caggianno – Universitatea Bari, cu Prof .Friedel Wilhelm (Germania) şi alţii.

Una dintre realizările importante din cadrul Clinicii şi care îmbunătăţeşte mult activitatea în domeniul cercetării şi chirurgiei genunchiului, este nucleul de cercetare înfiinţat în anul 2009.

În realizarea acestuia am avut un sprijin important din partea Academiei Române.

De fapt, sunt promotorul primelor artroscopii şi am editat cea de-a doua carte de artroscopie din ţară.

În plan profesional am dezvoltat în cadrul clinicii o serie de metode chirurgicale în traumatologie.

Am introdus pentru prima dată în clinică, tijele Ender, tijele zăvorâte şi osteosinteze minim invazive, făcând un curs pe această problemă cu dr. Ramadan Florin de la Wells.

O preocupare constantă am avut pentru endoprotezele de genunchi şi şold. În endoprotezarea de şold am introdus acetobulo plastia pentru insuficienţele de cotil.

Am efectuat numeroase cursuri de perfecţionare atât pentru medici rezidenţi, cât şi pentru medici specialişti şi primari.

O menţiune specială voi face pentru monografia „Patologia comportamentului femuro patelar”, prima carte cu acest subiect din literatura românească.

În cadrul societăţii Româno-Italo-Spaniolă, unde în prezent sunt vicepreşedinte, edităm o revistă CNCSIS-B- în care apar numeroase articole valoroase atât ale unor autori din ţară, cât şi din străinătate.

Un merit deosebit îl am în construirea noii Clinici de Ortopedie din Timişoara, care este una dintre cele mai moderne clinici din ţară.

Sunt citat în numeroase cărţi şi articole, de asemenea în monografia „Personalităţi române şi faptele lor”, editura Pan Europe Iaşi. În anul 2006 sunt citat în Who’s who – Editura Pegasus Press sub redacţia Aura Salanopoulos. Afilieri: Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale”.

De acum, numele celui care a fost profesorul Horia Vermeșan rămâne, pe mai departe, în cartea de aur a medicinii timișorene.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l primească în împărăția Lui!