Soții Resiga, din nou pe podium la Trofeul Rally 2. Cea de-a patra etapă a Campionatului Național de Raliuri și totodată prima de macadam din acest sezon, desfășurată recent la Sibiu, le-a surâs soților Resiga.

Angrenați în bătălia pentru Trofeul Rally2, Emanuel și Denisa (pilot și copilot), care în 2023 concurează sub culorile echipei CB Rally Vest, au avut parte de o etapă plină de peripeții, dată fiind și natura casantă a acestei etape, însă au reușit să încheie pe prima poziție.

Având cartierul general și parcul de service în inima Sibiului, mai exact în Piața Mare, echipajele s-au bucurat de un public numeros, cunoscător şi degustător de motorsport, care ulterior avea sa inunde probele speciale din Mărginimea Sibiului, cele mai dure probe de macadam din întregul campionat.

„Fiind un raliu distrugător de mașini, unde știam că gestiunea unui rezultat este mai importantă decât viteza pură pe probe, planul a fost ca în prima zi să forțăm pentru a pune cât mai multe secunde între noi şi urmăritori, ca mai apoi să putem gestiona acest avantaj în caz de potențiale belele. Lucru care ne-a şi reușit, în prima zi, punând o distanţă considerabilă de aproximativ patru minute între noi şi următorii clasați, astfel că am terminat prima zi liniștiți, având luxul unui parcurs mai relaxat în ziua următoare.

Pentru că poştașul ori norocul nu îți bate la ușă de două ori, pe prima probă de sâmbătă, mergând într-un ritm safe, am tăiat o anvelopă, parcurgând astfel jumătate de probă pe jantă, ca mai apoi adevărata lovitură de ciocan să vină pe a doua probă a zilei, unde talentul a decis să mă părăsească fix într-un viraj de dreapta 5, unde cari şi ceva viteză, reușind să derapez larg către un şanţ în care mi-a sărit în faţă un cap de pod pe care, dupa ce l-am ascuțit bine cu scutul, m-a propulsat câțiva metri în aer şi înapoi pe drum.

Probabil că acela a fost momentul în care s-a egalizat norocul de ieri cu ghinionul de azi pentru că suspensia a rămas intactă şi astfel am putut continua aventura noastră la Sibiu. Pentru că am acumulat minute bune avans ziua precedentă am putut, cu tot cu cascadoriile de mai sus, să ne menținem locul pe prima treaptă a podiumului”, a declarat Emanuel Resiga.

„Când am simțit că derapează mașina mai mult decât trebuie am crezut că ne oprim sec în şanţ ca mai apoi să putem continua dar odată ce m-am văzut zburând în aer m-au luat instant nervii pentru că indiferent cât încerc să îl temperez nu mă ascultă şi vrea să meargă mai tare acolo unde știe că drumul permite acest lucru. Dacă mă întrebați pe mine, cred că l-a luat flama pentru că zona aceea de pe proba Şanta este plină de spectatori şi nu l-a lăsat conștiința să meargă într-un ritm redus acolo.

Oricum, dacă o strica de tot şi am fi abandonat, îi lipeam mătura de spinare în parcul de service! Norocul lui că am reușit să continuăm și să ne menținem poziția in clasament, aşa ca l-am pus doar sa facă curat. Chiar si așa este o victorie scumpa, acum mergem acasă, reparam ce am stricat, iar în două săptămâni plecăm la următoarea etapă, la Bacău”, a spus și Denisa Resiga.

Următoarea etapă se va desfășura în zilele de 4 şi 5 august, pe macadam, la Moinești și Bacău.