Sorin Grindeanu: bucata de autostradă care lipseşte între judeţele Timiş şi Hunedoara e ‘o ruşine naţională’

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a catalogat, luni seară, ca fiind ”o ruşine naţională” bucata de autostradă care lipseşte între judeţele Timiş şi Hunedoara, dar a apreciat că este foarte bine că a fost introdusă în PNRR pentru finanţare. În această toamnă se termină faza de proiectare, urmează execuţia lucrării, informează stiripesurse.ro.

„Este o ruşine naţională ceea ce se întâmplă acolo. Sunt din zonă, e o bucată de la comuna Margina (Timiş), până la comuna Holdea (Hunedoara)… Intri pe autostradă de la Boiţa, este o localitate pe Valea Oltului, înainte de Sibiu, venind dinspre Bucureşti, nu o să mergi pe autostradă până la Nădlac (Arad). Nu, noi ne dăm jos de pe autostradă vreo 14 km şi după aceea, reurcăm”, a declarat Sorin Grindeanu, la Digi24, luni seară.

Ministrul Transporturilor a precizat că, în zilele de vară, s-a stat şi o oră în trafic din cauza acestei bucăţi de autostradă care lipseşte.

„Sunt zile, şi au fost zile peste vară, venind dinspre Timişoara spre Bucureşti, unde s-a stat peste o oră la descărcarea şi la sensul giratoriu de la Margina. E o ruşine, e absolut o ruşine. S-a ajuns în această situaţie şi îmi asum ceea ce spun, pentru că ştiu foarte bine situaţia.

În 2017, eram prim-ministru în acele prime şase luni şi era un ministru al Transporturilor atunci, cred că Răzvan Cuc şi l-am întrebat ce se întâmplă cu această bucată.

El a spus că trebuie să construim pasaje pentru urşi, deci e o chestiune care ţine de mediu. Sigur, eu am chemat în acea perioadă pe toţi cei de la Romsilva, de la AJVPS-urile locale să îi întreb dacă există, totuşi, urşi în zonă. În acea perioadă nu existau urşi, mă rog, nu mai vreau să descopăr trecutul”, a mai spus Grindeanu.

Lucrările au stat în loc din cauza unor tuneluri pentru urşi ce trebuiau construite aici.

„Cert este că trebuiau construite aceste pasaje pentru urşi, neavând urşi. Am avuns în situaţia, când am preluat mandatul, la sfârşitul anului 2021, cu acest proiect trecut în PNRR şi e foarte bine că a fost trecut, să ţinem licitaţia, să se poată construi aceşti 14 km şi cu pasaje de urşi. Am reuşit să semnăm contractul.

În această toamnă se termină faza de proiectare şi sunt convins că se va intra la faza de execuţie, astfel încât această ruşine să fie… pentru că e o ruşine, e ceva ce greu poţi să accepţi că din 2017… în 2017 s-a dat ultima bucată de autostradă dinspre Timişoara, de la Lugoj, până la Margina. Atunci s-a dat în circulaţie. De astunci, sunt 6 ani de zile, nu s-a făcut nimic, dar nimic.

Faptul că se termină în această toamnă faza de proiectare şi va începe execuţia, asta ne duce în situaţia de a fi cât se poate de optimişti că prin finanţare de la PNRR se termină acest lucru”, a adăugat Grindeanu.

În faza de proiectare a apărut, însă, o nouă problemă, o pădure de 18 hectare care se află de-a lungul a 2 km din traseul autostrăzii. Aceasta trebuie scoasă din fondul forestier şi defrişată pe segmentul Margina – Holdea, iar acest lucru se poate face doar printr-un ordin de ministru.

„Proiectarea nu s-a finalizat încă, este în termen. După ce se va finaliza, trebuie obţinută Autorizaţia de construire. În paralel, se aşteaptă ordinul de ministru pentru scoaterea din fondul forestier a restului de pădure.

Până acum, s-a făcut decopertarea în zone în care nu a fost nevoie de ordin. Constructorul a estimat că în noiembrie va începe lucrările”, au declarat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara.

În octombrie 2022 a fost semnat contractul cu asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L. – S.C. SA & PE Construct S.R.L. – EURO-ASFALT d.o.o, pentru suma de 1.826.845.634 lei fărăTVA.

În 5 decembrie 2022 s-a dat ordinul pentru începerea proiectării pentru care au fost alocate 9 luni.

Finalizarea tronsonului lipsă din Autostrada Lugoj – Deva, de 9,13 km, este una dintre cele mai aşteptate lucrări de infrastructură mare pentru vestul ţării.

Noua bucată de autostradă va avea două tuneluri pentru urşi, ce vor măsura, însumat, 2,13 km de tunel forat. Acestea vor fi formate din două galerii unidirecţionale cu câte o cale de circulaţie pe fiecare, cu platformă de 11,25 m.

