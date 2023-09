Se caută tineri debutanţi pentru Balul Vienez Timișoara

Într-un moment special din istoria Balului Vienez Timișoara, Fundația Hațegan anunță, cu deosebită bucurie, lansarea înscrierilor pentru Academia Balului Vienez Timișoara.

Scopul este selectarea tinerilor debutanți care vor lua parte la programul artistic al celei de-a X-a ediții a Balului Vienez Timișoara, eveniment programat pentru data de 25 noiembrie 2023.

”Destinate celor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, cursurile Academiei BVT sunt deschise pentru înscrieri în intervalul 06 -30 septembrie 2023, locurile fiind limitate. Formularul de înscriere este disponibil pe site-ul oficial. Academia Balul Vienez Timișoara va începe pe 1 octombrie 2023.

În perioada 1 – 30 octombrie, Academia BVT va primi cu brațele deschise tinerii înscriși, care se pregătesc să devină parte din acest eveniment caritabil deosebit al orașului – Balul Vienez Timișoara. În cadrul acestor săptămâni, tinerii vor avea ocazia să interacționeze și să fie îndrumați de către personalități cu experiență vastă în domenii precum dansul de societate, abilități de comunicare, etichetă socială, implicarea civică, dezvoltarea carierei, antreprenoriat și multe altele.

Academia BVT oferă tinerilor o experiență benefică atât pentru viața lor, cât și pentru viața copiilor implicați în programele Fundației United Way România, sprijiniți prin donațiile făcute la momentul înscrierii.

<<Trăim un moment deosebit în povestea Balului Vienez Timișoara. Celebrăm anul acesta un deceniu de muncă, perseverență, bucurie împreună și implicare autentică în comunitatea noastră. În 2012, Balul Vienez Timișoara s-a născut ca un eveniment cultural caritabil, aducând la un loc oameni de afaceri vorbitori de limbă germană și cei autohtoni, care și-au unit forțele pentru a sprijini o cauză socială.

La aniversarea a zece ani de la această inițiativă, Balul Vienez Timișoara a evoluat de la un simplu eveniment frumos la un proiect simbol pentru oraș, cu multiple dimensiuni comunitare. Sunt recunoscătoare pentru generozitatea care înconjoară acest eveniment și care ne-a permis să oferim copiilor din programele Fundației United Way un deceniu de speranță, educație și îngrijire.

Încrederea mea este că, odată cu stabilirea acestei tradiții culturale, vom crește împreună și pentru următorii zece ani. Pentru această ediție jubiliară, ne propunem să aducem surprize și abordări noi fără să afectăm tradiția vieneză, dar continuând să-i adăugăm un suflu nou, așa cum am făcut în fiecare an>>, spune Ioana Haţegan, președintele <<Fundației Hațegan>>, organizatorul Balului Vienez Timișoara. Acesta din urmă reprezintă un eveniment caritabil dedicat sprijinirii copiilor din programele Fundației United Way. Ediția din acest an capătă o semnificație specială în contextul titlului istoric al Timișoarei – Capitala Europeană a Culturii.

Alături de partenerii tradiționali, precum Primăria Viena, ni se va alătura un alt colaborator de seamă, Balul Vienez New York.

De-a lungul deceniului în care balul timişorean a avut câte o ediţie pe an, peste 700 de copii și tineri defavorizați au fost sprijiniți anual prin eveniment, asigurându-le acces la hrană, rechizite și condiții de trai decente. S-au strâns peste 200.000 de euro din donaţii, 1. 500 de tineri au fost implicați în programul educativ, cultural și social al Academiei BVT, 3.500 de spectatori au participat la repetiția generală, iar 3.500 de invitaţi s-au bucurat de ediţiile Balului Vienez Timişoara.

Evenimentul nostru reprezintă o îmbinare de eleganță, tradiție și generozitate cu impact social. Cu ajutorul partenerului nostru, Fundația United Way România, ne propunem să sprijinim copiii defavorizați din vestul țării, oferindu-le ocazia să-şi desăvârşească educaţia şi să primească o masă caldă zilnică”, au precizat organizatorii.