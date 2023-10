Reuniune atletică pe arena „Ştiinţa” din Timişoara

Asociaţia Club Sportiv Campioni Pentru Viitor, cu sprijinul Universităţii Politehnica din Timişoara, singura deţinătoare a unui stadion pe care se pot desfăşura competiţii de atletism în oraşul de pe Bega, va organiza în data de 28 octombrie, începând cu ora 11, pe arena „Știința”, competiția atletică „Timişoara Wolf Athletics Cup”.

Această întrecere face parte din proiectul „Timişoara Just Move It – Keep Moving 2023” și este finanțată de prin Centrul de Proiecte Timişoara.

Competiția este dedicată copiilor care doresc să concureze în curse de alergări, sărituri sau aruncări. Pot concura copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani şi nu numai. Ei se vor întrece în diferite probe ale atletismului.

Întrecerea menţionată se află la cea de-a doua ediție şi va fi organizată la standarde demne chiar de o competiție internațională. După mulți ani, Timișoara încearcă să reunească într-un singur concurs probe de aruncări, sărituri, alergări de viteză, semifond și fond.

„Cu siguranță ni s-a întâmplat măcar o dată să ne uităm la Jocurile Olimpice și să ne dorim să participăm la o astfel de competiție atletică. Această competiție ne îndeamnă să ne transformăm visurile în realitate la un nivel accesibil, care ne permite să ne alternăm ocupațiile cotidiene, posibile sedentare, cu un plus de mișcare sub motivația unui concurs. Haideți să concurăm, haideți să ne împlinim cele mai mici visuri aspirând către cele mari!”, au transmis reprezentanţii Asociației Club Sportiv Campioni Pentru Viitor.