Premierul Nicolae Ciucă, despre recensământ: sunt probleme în București, Timișoara și Iași

Premierul Nicolae Ciucă anunță că sunt probleme cu desfășurarea recensământului în București, Timișoara și Iași și le-a cerut autorităților locale să intervină, inclusiv prin mutarea unor recenzori dintr-un județ în altul.

Recensământul populației și al locuinței se va finaliza pe 31 iulie după ce autoritățile au decis să prelungească termenul cu o săptămână.

„Ne apropiem de finalizarea recensământului. Acesta trebuie finalizat până pe data de pe 31 iulie, în conformitate cu legea și cu angajamentele pe care le-am avut cu programul Băncii Mondiale. Ca atare, din datele pe care le am, în momentul de față, peste 85% din recensământ s-a desfășurat, ceea ce poate să constituie un grad satisfăcător.

Mai sunt câteva zile până la sfârșitul lunii; cred că putem, prin intermediul autoritățile locale – prefecturi, primăriile -, prin sprijinul pe care îl pot acorda de la o localitate la alta, dintr-un județ în altul, cu recenzori, să asigurăm finalizarea acestui demers”, a declarat, vineri, premierul Nicolae Ciucă.

Potrivit prim-ministrului, probleme sunt în trei mari orașe.

„Sunt probleme, din ceea ce am primit noi până acum, în municipiul București, în Timișoara și în Iași, ca atare, rog să se ia măsuri la nivelul acestor localități. Ştiu că în București au fost aduși recenzori din Călărași, poate și celelalte județe pot să dea o mână de ajutor, astfel încât să se finalizeze așa cum se cuvine. Am discutat cu președintele Institutului Național de Statistică. Are speranța că, așa cum s-au derulat lucrurile, recensământul se va finaliza și vom beneficia de datele de care avem nevoie”, a precizat premierul, conform Mediafax.