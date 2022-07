‘’Povestea plasticului’’, un film provocator

Joi, 7 iulie, cei interesaţi vor putea urmări în mediul online captivantul film ‘’Povestea plasticului’’, a cărui proiecţie va fi urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

‘’Oameni binevoitori ca tine își pierd resursele în acțiuni care nu fac o diferență reală. Poate și tu, la fel ca noi, iubești natura și cauți să faci ce ține de tine pentru a avea un impact pozitiv.

Deși nu e ușor de auzit, este vremea să acceptăm că reciclarea plasticului nu e o soluție. Nici produsele din plastic reciclat sau bacteriile care mănâncă plastic nu rezolvă problema #PeBune.

Adevărul e că producem și consumăm prea mult plastic, iar asta trebuie să se schimbe.

Ce zici dacă faci parte din schimbare printr-o vizionare de film? Pe 7 iulie, de la ora 19, ne întâlnim în online pentru proiecția documentarului <Povestea Plasticului>.

Citește în continuare, vei găsi modurile în care acțiunile tale pot ajunge să facă o diferență reală.

Noi suntem Paula, Raluca, Ana-Maria, Ioana și Bia, și ne unește dorința de a oferi soluții alternative pentru un consum fără plastic.

Fiecare dintre noi am deschis câte un magazin de tip zero waste în comunitatea noastră și ne-am unit forțele în acest sens pentru a avea un impact pozitiv real. Împreună reprezentăm Colectiva ZeRO, mișcarea națională de tranziție spre un consum fără plastic.

Ce ne-a adus pe noi aici? Câmpuri pline de deșeuri, munți de gunoi, mări și râuri înfundate de resturi, și cerul acoperit de emisii toxice produse de plastic. Îți pare un film SF? Nu e.

Este realitatea în care trăim, conturată de alegerile pe care le facem.

Consumăm mult. Și cumpărăm mult, mult prea mult ambalat în plastic. Și primul pas spre a face o schimbare reală în comunitate este conștientizarea. Așa că te invităm la film.

Pelicula <The Story of Plastic – Povestea Plasticului> e fix despre catastrofele la care vom ajunge (și la unele dintre ele am ajuns deja), dacă nu învățăm să consumăm mai conștient.

Și despre soluțiile reale pe care avem fiecare puterea de a le pune în practică. Mai ales, e despre motivația cea mai puternică din fiecare, ce ne poate urni în direcția pe care neo dorim.

Te invităm să petrecem împreună o seară de film #online, cu o gustare bună lângă și cu prietenii alături.

Pe 7 iulie, de la ora 19, hai să conștientizăm împreună. Hai să avem împreună un moment de <<aha!>>.

Acesta e primul pas înspre o societate care consumă mai puțin’’, transmit organizatorii proiecţiei.