Politehnica Timişoara aşteaptă întăriri pentru Liga a III-a. Reunită la începutul acestei săptămâni cu mulţi jucători tineri în lot, Poli nu a închis lista achiziţiilor, urmând să se întărească pentru sezonul 2023-2024, în care va activa în Liga a III-a.

Directorul executiv Costel Pantilimon îşi doreşte crearea unui lot competitiv, „care poate să aibă un mesaj puternic pentru tot ceea ce înseamnă istoria şi clubul Politehnica”. O parte dintre cei aflaţi în primele zile ale pregătirii de vară la dispoziţia staff-ului tehnic se află în probe.

„Am reuşit în mare parte să conturăm un lot, urmează să mai întărim echipa. În următoarele două săptămâni mai avem câţiva jucători care vor veni, iar care vor pleca. Ceea ce încercăm să facem în momentul de faţă este să construim o echipă competitivă, care poate să reprezinte cu succes culorile lui Poli.

Sunt mulţi mulţi tineri, cum am spus şi înainte de vacanţă, ne dorim să promovăm jucători din academie. Dar am zis să o facem cu cap şi nu hazardat. Unii dintre ei sunt deja certitudini, alţii mai au nevoie de confirmare, ceea ce înseamnă că rămân sub tutela noastră şi se vor pregăti în continuare cu noi. O să aibă meciuri la juniori în continuare. Dar sunt şi unii care cumva, spre binele lor, o să meargă împrumut, să aibă meciuri la seniori şi cu speranţa că îşi vor crea un organism puternic pentru o competiţie la seniori.

În momentul de faţă nu putem să ne pronunţăm nici noi. Nu-mi place situaţia. Sunt lucruri din trecut, dar cumva să zicem că le-am preluat şi noi. Ştiu în mare parte despre ce este vorba, subiectul e puţin mai complex. Le dau crezare jucătorilor pentru că, am mai spus, am mare încredere în toţi băieţii care au intrat în vestiarul lui Poli. Mai multe aştept din partea comisiilor, să vedem ce fel de sentinţe urmează.

Orice se poate, nu vreau să fiu pus în faţa faptului împlinit, de aşa natură să reziliez cu unii pe care cumva îi văd jucători importanţi în angrenajul echipei. Dar am încredere că tot ce mi-au spus ei de la bun început şi tot ce comisiile în momentul de faţă analizează, cred că se poate duce la un final ok şi să nu avem probleme de a nu-i avea printre noi. Avem jucători în probe, încercăm să stabilizăm tot ce înseamnă vizite medicale, teste, să le terminăm în această săptămână. Clar, de săptămâna viitoare să putem începe în linie dreaptă, alături de antrenor, programul complet de pregătire.

Ştiu că toată lumea ar vrea să afle obiective clare… Ce pot să spun, şi nu aş vrea să mă hazardez, este că mesajul pe care noi îl transmitem şi tot ce facem noi, ca băieţii şi stafful tehnic, să fie conştienţi că fiecare meci trebuie câştigat. Cel puţin în momentul de faţă acestea sunt lucrurile pe care le-am discutat. Lucrurile pe care noi le trasăm. Atâta timp cât începi să reconstruieşti, ai foarte mulţi jucători tineri, încercăm să creăm şi să cristalizăm un lot puternic, care poate să aibă un mesaj puternic pentru tot ceea ce înseamnă istoria şi clubul Politehnica”, a precizat Costel Pantilimon.

La antrenamente participă în momentul de faţă următorii jucători: Murariu, R. Miklos (CSC Dumbrăviţa), Balica – portari; Bocşan, D. Radu, Vlaicu, Huminic, Curescu (Viitorul Şimian), A. Mada, M. Mircea (Phoenix Buziaş – revenire), Taub, Bain (CSU UVT), R. Ciurel (Ripensia), Porav (CSC Ghiroda şi Giarmata Vii) – fundaşi; Pureca, D. Olariu, Butar (toţi de la Phoenix Buziaş – revenire), Boariu, M. Oprea, E. Adam, Marincu, Erceanu, Careba (Progresul Ezeriş), I. Rotariu (Progresul Ezeriş) – mijlocaşi; Făgărăşanu, Mura (ambii de la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii), R. Ţurcaş, Pădurariu (Phoenix Buziaş), D. Popa (Crişul Chişineu-Criş), Ehling (CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – revenire), C. Lazăr (CSO Plopeni) – atacanţi.

Sursa foto: Jozsi Leczki / Politehnica Timişoara – Facebook