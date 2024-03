Pastila lui Dilas. Când intri în dormitor şi dai peste o femeie care îşi butonează telefonul…

Recent, pentru câteva ore, mi-a căzut Facebook-ul. M-am speriat rău de tot. Parcă, toată viața mi s-a derulat înaintea ochilor. Am încercat să resetez parola, dar nimic. Am mutat routerul în dormitor. Acolo am dat peste o femeie care-și butona telefonul.

– Cine sunteți dumneavoastră?

– Sunt soția ta. Vezi că ne-a căzut Facebook-ul.

– A, deci nu e doar la mine! Că m-am speriat rău de tot…

– Acum, că nu avem Facebook, putem să vorbim între noi.

– Cum adică? Să vorbim așa, fără statusuri și fără postări?

– Da, să vorbim din gură, așa cum vorbeau odată oamenii între ei.

– Despre ce să vorbim?, întreb eu nedumerit.

– De exemplu, că ar trebui să repari țeava de la baie, că picură de câteva zile. Și să zugrăvim pereții. Ăia reali, nu cei de pe Facebook. A, vezi că a sunat și fiica ta. A zis că, acum, că a căzut Facebook-ul, poate ai timp să mergi cu ea la bancă să-i semnezi garanția pentru împrumut. Fiica ta e aia din tabloul de pe biroul tău.

Ce oameni cicălitori. Bine că între timp îşi revenise Facebook-ul…

George Schimmerling – Dilas