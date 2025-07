Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 7 – 13 iulie. Festivalul Medieval, în prim-plan

Muzeul Național al Banatului organizează cea de-a VII-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Evenimentul are loc în parcul din zona Castelului Huniade, unde spectatori de toate vârstele sunt invitați la un eveniment inedit, care va reînvia, timp de câteva zile, atmosfera Evului Mediu – lumea fascinantă a poveștilor cu domnițe, cavaleri și meșteșugari iscusiți, un timp al onoarei, îmbinat cu tradiții, muzică, dans și bucate alese. Programul începe vineri, la ora 20:00, și se încheie duminică, la ora 16:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” vă invită, în acest sfârșit de săptămână, la concertele „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Magnetical Muse și Bruno and the Blues. Evenimentele au loc în curtea Bastionului Maria Theresia, iar accesul este liber.

LUNI, 7 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MARȚI, 8 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MIERCURI, 9 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția de fotografie și film „Mundus – Doru Tulcan 1981-2024”;

Expoziția „Cerul, Pământul și Cuvântul. O retrospectivă Virginia Baz Baroiu”, în Galeria Ioachim Miloia;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber.

JOI, 10 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie;

Ansamblul Profesionist Banatul și grupul „Crăițele”, la Festivalul Inimilor.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția de fotografie și film „Mundus – Doru Tulcan 1981-2024”;

Expoziția „Cerul, Pământul și Cuvântul. O retrospectivă Virginia Baz Baroiu”, în Galeria Ioachim Miloia;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber.

VINERI, 11 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Festivalul Medieval al Castelului Huniade; în parcul castelului.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția de fotografie și film „Mundus – Doru Tulcan 1981-2024”;

Expoziția „Cerul, Pământul și Cuvântul. O retrospectivă Virginia Baz Baroiu”, în Galeria Ioachim Miloia;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 12 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Festivalul Medieval al Castelului Huniade; în parcul castelului.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția de fotografie și film „Mundus – Doru Tulcan 1981-2024”;

Expoziția „Cerul, Pământul și Cuvântul. O retrospectivă Virginia Baz Baroiu”, în Galeria Ioachim Miloia;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Magnetical Muse”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

DUMINICĂ, 13 IULIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de pictură „Simfonia punctelor din Univers”;

Expoziția „Fie să Renască” – Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș – Bastion.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Festivalul Medieval al Castelului Huniade; în parcul castelului.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția de fotografie și film „Mundus – Doru Tulcan 1981-2024”;

Expoziția „Cerul, Pământul și Cuvântul. O retrospectivă Virginia Baz Baroiu”, în Galeria Ioachim Miloia;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Bruno and the Blues”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

