Nu scăpăm de ploi torențiale și vijelii. Cod galben, Banatul sub avertizare

Vremea pune in continuare probleme in Romania. Banatul se află sub atenționare cod galben de vreme rea, la fel și alte regiuni din țară. Avertizarea meteorologilor este valabilă până în 18 iunie, ora 10:00.

În intervalul menționat, în regiunile aflate sub cod galben, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 25…30 l/mp și pe arii restrânse 40…60 l/mp.

Meteorologii mai spun că ar putea prelungi avertizarea cod galben în funcție de evolușia vremii, pentru că gradul de instabilitate atmosferică se va menține accentuat în cea mai mare parte a țării, pe tot parcursul săptămânii.