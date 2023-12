Mircea Miclea: ”Citim importanța educației prin procentul din buget alocat, nu prin declarațiile politice”

Fostul ministru al educației, profesorul universitar Mircea Miclea dă cu logica guvernanților de pământ, arătând că una e ceea ce spun și alta este ceea ce fac în realitate.

Invitat, alături de alte nume relevante care au legătură cu educație, inlusiv Andreas Schleicher, directorul pentru Educație din cadrul OECD, într-o dezbatere online organizată de edupedu.ro și worldvision.ro, pe tema testelor PISA, Mircea Miclea a concluzionat că educația nu este o prioritate națională, câtă vreme procentul din PIB alocat pentru învățământ e mic.

”Dacă ceva este prioritate, atunci bugetul se alocă în primul rând la ceea ce este prioritar. După aceea, aloci la altceva, ce nu este prioritar.

Or citim cât este de importantă educația nu din declarații, citim din buget, acolo se vede cât de importantă este educația unei țări. Dacă educația unei țări are 2,1 sau 2,2 la sută din PIB, cât a avut bugetul pentru acest an, în condițiile în care președintele era cu <<România Educată>>, Guvernul susținea <<România Educată>> și totuși a alocat cel mai mic buget pentru educație din ultimii ani, înseamnă că pentru ei valoarea reală a educației este aceasta.

CITEȘTE ȘI: Trafic îngreunat pe mai multe tronsoane rutiere din cauza unor transporturi agabaritice

Citim importanța educației prin procentul din buget alocat, nu prin declarațiile politice. (…) Vom avea o criză majoră de profesori, nu numai noi, toată Uniunea Europeană… Anul viitor, de exemplu, Germania va avea nevoie de 25.000 de profesori. Peste 51% dintre profesori au peste 50 de ani. Dacă nu facem profesia aceasta atractivă, atunci nu că vom avea profesori slabi, nu vom mai avea profesori”, a subliniat Mircea Miclea.

Dezbaterea în cadrul căreia profesorul Miclea a vorbit despre modul în care guvernanții se raportează la educație a avut loc la începutul lunii decembrie.

Cu câteva zile înainte de Crăciun, Parlamentul a votat Legea bugetului de stat pentru anul viitor, reprezentanții Guvernului declarând că în 2024, educația va primi peste 4% din PIB.