În Timiș, Cucşa se leapădă de Tăriceanu

Situaţia din ALDE este destul de tensionată, după decizia liderului Călin Popescu Tăriceanu de a ieşi de la guvernare. Filiala timişeană nu a ales calea promovată de fostul preşedinte al Senatului, chiar dacă liderul ALDE Timiş, deputatul Marian Cucşa, se declara mereu un susţinător constant al lui Tăriceanu.

În aceste condiţii, în Timiş, ALDE nu coloborează sub nici un fel cu Pro România, pentru susţinerea candidatului comun la alegerile prezidenţiale, Mircea Diaconu. Iată poziţia oficială a lui Marian Cucşa:

„Consider că deciziile ALDE din ultima perioadă, luate de patru-cinci persoane şi aduse doar spre validare forurilor de conducere, sunt unele total greşite şi lipsite de respect faţă de colegi. Ele s-au născut peste noapte, fără o analiză şi o proiecţie despre ceea ce înseamnă viitorul liberalismului în România. Am votat împotriva alianţei electorale cu Pro România şi nu voi susţine nici o altă asociere cu formaţiunea lui Victor Ponta. Îmi doresc ca proiectul liberal ale cărei baze le-am pus în 2014, în care atât eu cât şi foarte mulţi colegi am investit energie, resurse şi suflet, să reinvie şi să se sprijine pe picioare stabile şi sănătoase. Dacă în 2016, atât la alegerile locale cât şi la cele parlamentare, am reuşit să ne atingem obiectivele fără a avea nici jumătate din organizaţiile şi puterea de acum, cu siguranţă vom putea şi pe viitor”.