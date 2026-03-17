Fermierii vor putea exporta pe cea mai mare piață din lume

Fermierii din România vor putea exporta în China, cea mai mare piață din lume, după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat marți o înțelegere în acest sens cu autoritățile de la Beijing.

Ministrul Agriculturii anunță că a semnat cu omologul său chinez un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia fermierili români vor putea exporta produsel agroalimentare.

Potrivit lui Florin Barbu, miercuri vor fi semnate primele protocoale de colaborare, prin care România va începe exportul de carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice.

Ministrul mai arată că sunt într-un stadiu avansat de pregătire documentele pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China.

„Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură”, susține Barbu.

El adaugă că Memorandumul semnat deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne, potrivit Mediafax.