Toleranță zero pentru abandonarea și incendierea deșeurilor în Timiș: Garda de Mediu amenință cu amenzi și dosare penale

Garda de Mediu Timiș anunță intensificarea controalelor și toleranță zero pentru deșeurile aruncate sau incendiate.

Amenzile pot ajunge până la 70.000 de lei, iar în cazurile grave pot fi întocmite dosare penale.

”Nu mai vorbim doar de „amenzi mici” – vorbim de sancțiuni care dor și de răspundere penală”, transmite comisar-șef Luci Mușuroi, șefa Gărzii de Mediu Timiș.

Autoritatea avertizează și primăriile: dacă nu identifică vinovații, vor fi obligate să plătească din bugetul local curățenia locului.

De asemenea, proprietarii care nu îți salubrizează terenurile vor fi sancționați conform legii.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să semnaleze astfel de fapte la 112.