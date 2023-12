Exclusiv! Amenințări la moscheea și școala arabă din Timișoara, poliția păzește locul de peste 24 de ore

Încă de vineri 1 decembrie 2023, după rugăciunea ce s-a încheiat la ora 14, la complexul ce servește ca moschee și școală arabă, de pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15, și-au făcut apariția două echipaje auto de Poliție și alte câteva mașini ale instituțiilor cu rol de siguranță publică.

Echipajele au intervenit după apariția, pe Facebook, a mai multor mesaje de amenințare la adresa comunității musulmane din Timișoara. Mai mult, pe gardul zidit al complexului, au fost scrise cu spray mai multe mesaje de amenințare.

Polițiștii de la secția 2 și din alte structuri ale IPJ au păzit locul începând de vineri, iar la ora apariției acestui material, un echipaj auto se află încă la fața locului, în scop de prevenție și descurajare.

“Am fost la rugăciune vineri (1 decembrie – n.r.) în jur de 200 de credincioși. Am discutat între noi și am găsit pe Facebook mai multe mesaje de ură dar și de amenințare la adresa noastră, a musulmanilor din Timișoara. Interesant este că au fost scrise și în limba română și în arabă. Au scris și pe zidul incintei. Avem camera video de supraveghere. Am decis să anunțăm poliția și să le punem la dispoziție și imaginile pe care le avem noi. E păcat. E prima oară când se întâmplă asta. A mai fost un episod acum vreo 5 ani, când tăblițele de înmatriculare ale mașinilor noastre, care am venit la moschee, au fost smulse și aruncate printre mașini. Atunci am tăcut. Acum lucrurile se pare că sunt mai serioase”, ne-a declarat A. H., unul dintre liderii asociației musulmanilor din Timișoara.

Vom reveni cu un punct de vedere din partea IPJ Timiș.

UPDATE:

Imamul moscheii nu are cunoștință de vreo amenințare

“Nu știu nimic despre vreo amenințare. Ieri am văzut poliția și nu am știut despre ce e vorba. M-au întrebat dacă sunt probleme și le-am spus că nu. Totul este OK la noi. Nu avem nicio problemă. Nu știu de ce au fost ieri mașinile de poliție. M-a sunat azi dimineață (sâmbătă, 2 decembrie – n.r.) domnul comisar-șef Andrei de la poliție să îmi spună că a apărut în ziar la dumneavoastră că ar fi probleme. Eu nu știu de ce au fost mașini de poliție ieri și azi noapte în față la moschee. Și azi dimineață i-am întâlnit în față la moschee și m-au întrebat dacă sunt probleme. Le-am spus că nu sunt. Nu avem nicio problemă”, a declarat Alim Safwan, imamul moscheii din Timișoara, care a contactat reporterii Renașterii bănățene. Ceea ce nu a reușit să explice imamul este prezența de aproape 24 de ore a două autospeciale ale poliției și a unui microbuz, aparținând unei alte structuri.

Ce spune IPJ Timiș

Surse din cadrul IPJ Timiș au declarat că mașinile de poliție au fost acolo cu scop de prevenție și că oficial nu a fost înregistrată nicio plângere sau sesizare. Aceleași surse susțin că ar fi vorba de unul sau mai multe mesaje, plecate de la niște expeditori dintr-un grup de tineri, o parte dintre aceștia fiind deja identificați.