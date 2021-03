Doctorița din vestul ţării care trata pacienți Covid după schema proprie se apără: „Este o pneumonie, calm! O gripă un pic mai fițoasă”

Flavia Groşan, medicul cercetat de Colegiul Medicilor după ce a tratat pacienţi infectaţi cu COVID după o schemă proprie, afirmă că a reclamat-o o colegă, nu pacienţi, şi respinge acuzaţiile de malpraxis. „Dacă încerci să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi”, a afirmat doctorița, joi seară, la Antena 3, afirmând că are parte de „un val de susţinere”.

Groșan a fost de părere că infecţia cu Covid-19 este „o răceală zdravănă, o gripă mai fiţoasă un pic”, precizând că a tratat-o cu Claritromicină, medicament pe care l-a recomandat la zeci de mii de oameni, în ultimii zece ani, conform observatornews.ro.

Flavia Groşan, medicul din Bihor care îşi tratează pacienţii cu COVID cu Claritromicină şi alte două medicamente afirmă că a fost reclamată de o colegă, nu de către pacienţi. „După atâta muncă, muncă enormă pe care am avut-o, uitaţi-o aici pe Lavinia, asistenta mea, enorm cât am muncit anul ăsta, să fii invitat la Comisia de etică pentru că ţi-a făcut reclamaţie o colegă, nu un pacient, deci nu vorbim de malpraxis, mi s-a părut că trăiesc într-un film american. Nu îmi vine să cred aşa ceva”, a declarat medicul joi seară, la Antena 3.

Întrebată cum răspunde colegei care a reclamat-o, medicul a spus: „Nu răspund nicicum! Ştiu în ce lume trăiesc! Nu mă miră, ştiu exact în ce lume trăiesc şi dacă încerci să faci un pic, să-ţi pui mintea la contribuţie şi să faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi! Eu nu comentez nimic”.

Întrebată dacă are emoţii pentru ziua în care va fi audiată la Colegiul Medicilor, ea a răspuns negativ. „Ce mi se poate întâmpla? Luaţi-mi dreptul de liberă practică! Dacă după atâta muncă mie-mi iei dreptul de liberă practică fără să am acuzaţii de malpraxis, atunci… asta e lumea în care trăiesc, mă împac cu ea şi gata! Nu am emoţii deloc”, a declarat medicul.

Continuarea pe observatornews.ro