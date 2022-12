Dan Negru: "Ei sunt copiii uciși în Decembrie '89 despre care nu mai vorbește nimeni. Las aici numele lor! Măcar atât..."

Omul de televiziune timișorean Dan Negru a scris, astăzi, 21 decembrie 2022, pe pagina sa de Facebook, despre copiii care au pierit în Decembrie ’89 și despre care, în afară de părinți și alți membri ai familiei, nu mai vorbește nimeni…

„Catalin Andronic s-a născut in noiembrie 1989 și când a împlinit o luna de viața, in dec ‘89, un glonț răzleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap.

Inainte de a muri a agonizat încă o oră sub ochii părinților.

37 de copii au murit in zilele alea !

Azi ar fi fost maturi, cu copii la rândul lor.

Ei sunt copiii uciși in Decembrie ’89 despre care nu mai vorbește nimeni.

Las aici numele lor! Măcar atât …

• Cătălin ANDRONIC, Bucureşti, o lună.

• Cristina LUNGU, Timişoara, 2 ani.

• Cătălina ANGHEL, 3 ani ucisă în Bucureşti, împreună cu mama ei.

• Alin Paul CHIRCĂ, Sibiu, 3 ani

• Samir TULUŞ, 5 ani, Constanţa

• Corina ROŞCA, Braşov, 6 ani

• Cristina AFLOAREI, Timişoara, 7 ani,

• Laura – Adreia NEGRUŢIU, Timişoara, 9 ani

• Adriana ATANASIE, Reşiţa, 10 ani.

• Adrian-Florin NEGRU, Braşov, 12 ani

• Petrişor BOZAR, Timişoara, 13 ani,

• Luminiţa BOŢOC, Timişoara, 13 ani,

• Octavian BURCIOAICA, Bucureşti, 13 ani,

• Adriana Văsăi CHIRIŢĂ, Bucureşti, 13 ani,

• Cosmin DOGA, Constanţa, 13 ani,

• Marian NICULESCU, Bucureşti, 13 ani

• Adina CHIRIŢĂ, Constanţa, 13 ani

• Gabriela TAKO, Timişoara, 14 ani

• George-Eduard ATOMEI, Braşov, 16 ani

• Nicuşor COCHIRLEANU, Bucureşti, 16 ani

• Costel POENAR, Cluj, 16 ani

• Raluca Mihaela SĂLĂJAN, Bucureşti, 16 ani

• Florian TIAN Florian, Bucureşti, 16 ani

• Gheorghe CORDUNEANU, Braşov, 17 ani

• Alexandru Radu IONESCU, Bucureşti, 17 ani

• Constantin IOSUB, Timişoara, 17 ani,

• Gheorghe Iosif KELEMEN, Timişoara, 17 ani

• Leonard KILINGER, Bucureşti, 17 ani

• Iulian Liviu MARIN, Bucureşti, 17 ani

• Victor MATEESCU, Bucureşti, 17 ani

• Radu Alexandru MĂNESCU, Bucureşti, 17 ani

• Constantin-Cristian RĂDULESCU, Bucureşti, 17 ani

• Ilie TELECEAN, Timişoara, 17 ani

• Vanea TIMOŞENCO, Bucureşti, 17 ani

• Vasile TINACUI, Bucureşti, 17 ani

• Cătălin- Florentin VLADU, Bucureşti, 17 ani”, a scris Dan Negru pe rețeaua de socializare.

Foto: Facebook/ Dan Negru