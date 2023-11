Cursul leu-euro ar urma să sară de 5 lei pentru 1 euro

Pe ce bazează bugetul statului în 2024: inflaţie de 4,6% la final de an, PIB de 360 mld. euro şi creştere economică de 3,4%. Salariul mediul net ar urma să ajună la 4.700 de lei.

PIB-ul României va fi de 360 mld. euro în 2024, iar creşterea economică reală, deci după ce a fost scăzută inflaţia, va fi de 3,4% în 2024, conform celei mai noi prognoze ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Inflaţia la final de an ar urma să ajungă la 4,6%, iar salariul mediu net ar creşte cu 9,3%, peste inflaţie. Acestea sunt coordonatele pe care guvernul îşi construieşte bugetul din 2024.

Conform prognozei, industria ar urma să reintre pe plus, după cinci ani de scădere, iar agricultură ar performa. Toate sectoarele economice ar urma să aducă creştere economică în 2024. Spre comparaţie, în 2023, pe plus sunt construcţiile IT-ul şi agricultura, iar industria, care face aproape un sfert din PIB, este în al cincilea an de recesiune. Comerţul, care înseamnă de asemenea 20% din PIB este în scădere.

(sursa: Mediafax)