„Cravata galbenă“, la Cinema Timiş

John Malkovich intră în pielea lui Sergiu Celibidache! În 13 noiembrie, de la ora 18,30, la Cinema Timiș va avea loc avanpremiera filmului „Cravata galbenă“, care transpune pe ecran extraordinara viață a unuia dintre cei mai celebri dirijori români.

După proiecție, vom putea sta de vorbă cu regizorul Serge Ioan Celibidachi și producătoarea Cristina Dobrițoiu.

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea: povestea lui Sergiu Celibidache.

Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Este despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu.

Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este realizat de o echipă de peste 300 de profesioniști.

A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin.

Cinefilii timişoreni sunt invitaţi să descopere povestea unui om care a cucerit lumea, păstrându-și integritatea și legătura cu rădăcinile sale.

Sursa foto: cinemagia.ro