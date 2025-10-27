Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Politic
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
1 comentariu
Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a „stricat multe” şi, posibil, chiar şi mitul neamţului în politica românească.

Dominic Fritz a fost întrebat duminică seară, la Antena 3, dacă fostul președinte Klaus Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească, scrie News.ro, citat de hotnews.ro.

„Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit”, a răspuns Dominic Fritz.

El a adăugat că „nu e ca şi cum toţi oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi, nu e ca şi cum Ciolacu a stricat mitul românului harnic”.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent programate în județul Timiș, în perioada 27 – 31 octombrie 2025

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

One thought on “Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *