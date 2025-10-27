Dominic Fritz, întrebat dacă Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească: A stricat multe, posibil şi acest mit

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, a „stricat multe” şi, posibil, chiar şi mitul neamţului în politica românească.

Dominic Fritz a fost întrebat duminică seară, la Antena 3, dacă fostul președinte Klaus Iohannis a stricat mitul neamţului în politica românească, scrie News.ro, citat de hotnews.ro.

„Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a stricat multe, posibil şi acest mit”, a răspuns Dominic Fritz.

El a adăugat că „nu e ca şi cum toţi oamenii dintr-o singură etnie sunt doar buni sau doar răi, nu e ca şi cum Ciolacu a stricat mitul românului harnic”.