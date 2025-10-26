Accident cu doi morți la Făget. Polițiștii au stabilit cum s-a produs tragedia. Video

Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor rutieri, un bărbat de 79 de ani a condus un autoturism pe DN 68 A, dinspre Făget către Margina, iar într-o curbă la dreapta a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 27 de ani.

În urma impactului, conducătorul auto și soția acestuia, în vârstă de 77 de ani, au decedat.

De asemenea, alte două femei din autoturismul condus de bărbat, cât și conducătoarea auto au fost rănite și transportate la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Sursa imagini: IPJ Timiș