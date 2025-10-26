Accident cu doi morți în Timiș

În această seară, în jurul orei 19:35, Pompierii timișeni fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în orașul Făget.

A fost alertată Stația de Pompieri Făget și la locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme în care se aflau șase persoane. Din primele informații rezultă trei victime încarcerate într-un autoturism.

UPDATE 1:

Din nefericire, două victime (bărbat și femeie) sunt declarate decedate de către medicul de pe ambulanță, a transmis ISU Timiș.

UPDATE 2:

Update:

Dintre celelalte patru persoane implicate, un bărbat a refuzat transportul la spital.

Trei victime de sex feminin sunt transportate la spital de către echipajele medicale, în stare conștientă și cooperantă.