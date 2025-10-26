Spectacole la Opera Națională Română din Timișoara.
Luna noiembrie 2025 aduce pe scenă o selecție bogată de spectacole de operă, balet, operetă și evenimente speciale.
În deschiderea lunii noiembrie este programat îndrăgitul musical „My Fair Lady” de F. Loewe (2 noiembrie 2025, ora 19), urmat vineri, 7 noiembrie 2025, ora 19, de fermecătoarea operetă „Văduva veselă” de F. Lehár.
În 10 și 11 noiembrie, publicul tânăr se va bucura de povestea fabuloasă „Peter Pan” de L. Profeta, iar în 13 noiembrie, de la ora 19, vă invităm la concertul „Vibrații la unison”, dedicat Zilelor Culturii Sârbe, care va fi susținut la Centrul Cultural al Uniunii Sârbe din România – Timișoara.
Seara de vineri, 14 noiembrie 2025, ora 19, aduce intensitatea verdiană a operei „Bal mascat”, urmată duminică, 16 noiembrie 2025, ora 18 de baletul clasic „Giselle” de A. Adam. În a doua parte a lunii, iubitorii de operă vor putea urmări operele „Tosca” de G. Puccini (21 noiembrie 2025, ora 19) și „Otello” de G. Verdi (26 noiembrie), ora 19.
Programul se încheie duminică, 30 noiembrie 2025, ora 18, cu opera mozartiană „Nunta lui Figaro”. Tot în luna noiembrie vor continua tururile ghidate în clădirea Operei, programate pentru datele de 2 și 26 noiembrie 2025, începând cu ora 15:00. De asemenea, vor avea loc și întâlniri cu publicul, organizate pe 14 și 30 noiembrie, înaintea spectacolelor, oferind ocazia unui dialog între dirijor și spectatori pe tema operelor prezentate.
OCTOMBRIE 2025
Vineri, 31 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)
SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de Jerry Bock
Musical interpretat în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/812/ro/Scripcarul-pe-acoperiș.html
https://www.facebook.com/events/800462198979952
NOIEMBRIE 2025
Duminică, 2 noiembrie 2025, ora: 15 (clădirea Operei din Timișoara – Palatul Culturii)
TUR GHIDAT
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/831/ro/Tur-ghidat.html
https://www.facebook.com/events/3166684166824535
Duminică, 2 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)
MY FAIR LADY de Frederick Loewe
Musical interpretat în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/820/ro/My-Fair-Lady.html
https://www.facebook.com/events/786725427582114
Vineri, 7 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)
VĂDUVA VESELĂ de Franz Lehár
Operetă interpretată în limba română și supratitrare în limba engleză.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/821/ro/Văduva-veselă.html
https://www.facebook.com/events/1892008345076539
Luni, 10 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)
PETER PAN de Laurențiu Profeta
Operă pentru copii interpretată în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/822/ro/Peter-Pan.html
https://www.facebook.com/events/1309946970178735
Marți, 11 noiembrie 2025, ora: 11 (sala Operei din Timișoara)
PETER PAN de Laurențiu Profeta
Operă pentru copii interpretată în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/823/ro/Peter-Pan.html
Joi, 13 noiembrie 2025, ora: 19 (Centrul Cultural al Uniunii Sârbe Timișoara, str. Mangaliei nr. 29)
VIBRAȚII LA UNISON
Concert dedicat Zilelor Culturii Sârbe susținut de artiștii Operei Naționale Române din Timișoara.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/824/ro/Vibrații-la-unison.html
https://www.facebook.com/events/800843919026078
Vineri, 14 noiembrie 2025, ora: 18 (Foaierul Operei din Timișoara)
ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL
Vineri, 14 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)
UN BALLO IN MASCHERA (BAL MASCAT) de Giuseppe Verdi
Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/825/ro/Un-ballo-in-maschera–Bal-mascat-.html
https://www.facebook.com/events/1144017747689829
Duminică, 16 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)
GISELLE de Adolphe Charles Adam
Spectacol de balet.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/826/ro/Giselle.html
https://www.facebook.com/events/813096987796747
Vineri, 21 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)
TOSCA de Giacomo Puccini
Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limbile română și engleză.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/827/ro/Tosca.html
https://www.facebook.com/events/1380634913393255
Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora: 15 (clădirea Operei din Timișoara – Palatul Culturii)
TUR GHIDAT
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/832/ro/Tur-ghidat.html
https://www.facebook.com/events/1354272792700972
Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)
OTELLO de Giuseppe Verdi
Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limbile română și engleză.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/828/ro/Otello.html
https://www.facebook.com/events/685573464051101
Duminică, 30 noiembrie 2025, ora: 17 (Foaierul Operei din Timișoara)
ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL
Duminică, 30 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)
LE NOZZE DI FIGARO (NUNTA LUI FIGARO) de Wolfgang Amadeus Mozart
Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limba română.
Detalii:
https://www.ort.ro/eveniment/829/ro/Le-nozze-di-Figaro–Nunta-lui-Figaro-.html
https://www.facebook.com/events/781477321166530