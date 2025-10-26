Spectacole la Opera Națională Română din Timișoara.

Luna noiembrie 2025 aduce pe scenă o selecție bogată de spectacole de operă, balet, operetă și evenimente speciale.

În deschiderea lunii noiembrie este programat îndrăgitul musical „My Fair Lady” de F. Loewe (2 noiembrie 2025, ora 19), urmat vineri, 7 noiembrie 2025, ora 19, de fermecătoarea operetă „Văduva veselă” de F. Lehár.

În 10 și 11 noiembrie, publicul tânăr se va bucura de povestea fabuloasă „Peter Pan” de L. Profeta, iar în 13 noiembrie, de la ora 19, vă invităm la concertul „Vibrații la unison”, dedicat Zilelor Culturii Sârbe, care va fi susținut la Centrul Cultural al Uniunii Sârbe din România – Timișoara.

Seara de vineri, 14 noiembrie 2025, ora 19, aduce intensitatea verdiană a operei „Bal mascat”, urmată duminică, 16 noiembrie 2025, ora 18 de baletul clasic „Giselle” de A. Adam. În a doua parte a lunii, iubitorii de operă vor putea urmări operele „Tosca” de G. Puccini (21 noiembrie 2025, ora 19) și „Otello” de G. Verdi (26 noiembrie), ora 19.

Programul se încheie duminică, 30 noiembrie 2025, ora 18, cu opera mozartiană „Nunta lui Figaro”. Tot în luna noiembrie vor continua tururile ghidate în clădirea Operei, programate pentru datele de 2 și 26 noiembrie 2025, începând cu ora 15:00. De asemenea, vor avea loc și întâlniri cu publicul, organizate pe 14 și 30 noiembrie, înaintea spectacolelor, oferind ocazia unui dialog între dirijor și spectatori pe tema operelor prezentate.

OCTOMBRIE 2025

Vineri, 31 octombrie 2025, ora: 19.00 (sala Operei din Timișoara)

SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ de Jerry Bock

Musical interpretat în limba română.

NOIEMBRIE 2025

Duminică, 2 noiembrie 2025, ora: 15 (clădirea Operei din Timișoara – Palatul Culturii)

TUR GHIDAT

Duminică, 2 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)

MY FAIR LADY de Frederick Loewe

Musical interpretat în limba română.

Vineri, 7 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)

VĂDUVA VESELĂ de Franz Lehár

Operetă interpretată în limba română și supratitrare în limba engleză.

Luni, 10 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)

PETER PAN de Laurențiu Profeta

Operă pentru copii interpretată în limba română.

Marți, 11 noiembrie 2025, ora: 11 (sala Operei din Timișoara)

PETER PAN de Laurențiu Profeta

Operă pentru copii interpretată în limba română.

Joi, 13 noiembrie 2025, ora: 19 (Centrul Cultural al Uniunii Sârbe Timișoara, str. Mangaliei nr. 29)

VIBRAȚII LA UNISON

Concert dedicat Zilelor Culturii Sârbe susținut de artiștii Operei Naționale Române din Timișoara.

Vineri, 14 noiembrie 2025, ora: 18 (Foaierul Operei din Timișoara)

ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL

Vineri, 14 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)

UN BALLO IN MASCHERA (BAL MASCAT) de Giuseppe Verdi

Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limba română.

Duminică, 16 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)

GISELLE de Adolphe Charles Adam

Spectacol de balet.

Vineri, 21 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)

TOSCA de Giacomo Puccini

Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limbile română și engleză.

Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora: 15 (clădirea Operei din Timișoara – Palatul Culturii)

TUR GHIDAT

Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora: 19 (sala Operei din Timișoara)

OTELLO de Giuseppe Verdi

Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limbile română și engleză.

Duminică, 30 noiembrie 2025, ora: 17 (Foaierul Operei din Timișoara)

ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL

Duminică, 30 noiembrie 2025, ora: 18 (sala Operei din Timișoara)

LE NOZZE DI FIGARO (NUNTA LUI FIGARO) de Wolfgang Amadeus Mozart

Operă cântată în limba italiană și supratitrată în limba română.

