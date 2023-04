Contre între Kelemen și Ciucă. UMDR vrea “o țară, un loc în care merită să trăiești”.

Kelemen Hunor a fost reales ca președinte al UDMR, sâmbătă, 29 aprilie 2023, la congresul național de la Timișoara, pentru al patrulea mandat la conducerea Uniunii. Fiind unic candidat, rezultatul nu este o surpriză. Cu ocazia reconfirmării, Hunor a expus și așteptările UMDR în ce privește locul uniunii pe scena politică dar și reprezentarea minorității maghiare în teritoriu.

„Cine suntem?”

Politicanul a primit votul a 653 de delegați dintre cei 835 prezenți la congres, au fost șapte voturi care nu au fost validate, iar restul delegaților nu au votat. Kelemen Hunor a vorbit despre prezența minorității maghiare în societatea românească, a insistat că aceasta trebuie să își păstreze identitatea, dar pe “pământul natal”, unde trebuie să prospere.

”Suntem maghiari, vorbim în limba maghiară, cultura și istoria maghiară le revendicăm ca fiind ale noastre și suntem parte din ele, pentru că ne formează pe noi în mod individual, dar și ca și comunitate așa cum o numim noi, maghiarii din România, aici, în Banat, Transilvania, Partium, Moldova sau în vechiul Regat. De aceea ne punem întrebarea, ”cine suntem?”, pentru că mediul nostru social, politic și economic mai larg și mai restrâns este în continuă schimbare. Noi, maghiarii din România, trebuie să găsim o cale în această lume aflată în continuă schimbare și, unde nu este cale, trebuie să construim una și să avem succes. Întotdeauna am spus că vrem să prosperăm pe pământul nostru natal ca și comunitate maghiară, păstrând și recreând identitatea noastră cu elementele sale în fiecare generație – dar asta nu este suficient. Astăzi, alegerea să trăim pe pământul natal nu poate fi strict o cerință morală. Trebuie să facem această țară un loc în care merită să trăiești”, a declarat Kelemn Hunor, proaspăt reales ca președinte al formațiunii.

Vor un singur tur la locale

Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, a declarat că alegerile din 2020 au fost foarte reuşite, iar UDMR a reuşit să câştige patru consilii judeţene şi are 200 de primari în toată ţară. Liderul UDMR a mai afirmat că alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi.

“Alegerile locale din 2020, deşi amânate cu o jumătate de an din cauza pandemiei, au fost foarte reuşite. În prezent, UDMR se află la conducerea a patru consilii judeţene în judeţele Harghita, Covasna, Mureş şi Satu Mare şi avem 200 de primari în toată ţara, dintre care mulţi sunt aici şi astăzi. Dintre toate rezultatele, cel mai mult ne-a bucurat victoria din Târgu Mureş, unde a fost nevoie de 20 de ani pentru a avea, din nou, un primar maghiar… Înainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a încercat să readucă alegerea primarilor în două tururi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru într-un singur mod: am iniţiat o moţiune de cenzură şi am răsturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Dacă ar fi nevoie, am putea repeta asta şi azi.

Susţin şi astăzi ceea ce am spus atunci: alegerea primarilor într-un singur tur nu este mai puţin democratică decât alegerea în două tururi. Are, însă, un mare avantaj. La alegerile într-un singur tur de scrutin, cetăţenii votează întotdeauna pentru cineva şi nu împotriva cuiva, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor la alegerile în două tururi”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Congresul UDMR de la Timişoara, unde şi-a prezentat raportul politic la final de mandat.

Contre între Kelemen și Ciucă

Cu toate că și-au transmis mesaje elegante și diplomatice, vineri, 28 aprilie, la congresul UDMR de la Timișoara, cu o zi înainte au început divergențele dintre liderii PNL șu UDMR în problema comasării alegerilor locale cu cele parlamentare.

Anticipând mișcarea unioniștilor maghiari, premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, a afirmat, încă de joi, 27 aprilie 2023, că sunt discuţii în coaliţie pentru a comasa unele alegeri, punctând că peste 80% dintre cetăţeni îşi doresc „să nu mai avem un număr atât de mare de alegeri”.

„Sunt discuţii pe care le-am generat şi noi, şi Partidul Social Democrat, în urma sondajelor pe care le-am solicitat şi din care rezultă foarte clar, şi nu este greu de înţeles pentru nimeni, că patru-cinci runde de alegeri ne vor ocupa cel puţin şase-şapte luni de zile. Dintr-un an nu ne putem permite să pierdem atât de mult timp. Ca atare, o gândire raţională faţă de modul în care reuşim să comasăm unele dintre alegeri, nu ştim care deocamdată, şi să le ducem într-un interval de timp care să nu ne afecteze activitatea executivă, va fi o decizie foarte bună. Asta îşi doresc şi cetăţenii. Cetăţenii, în proporţie covârşitoare, peste 80%, îşi doresc să nu mai avem un număr atât de mare de alegeri”, a menționat Nicolae Ciucă.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că formaţiunea sa nu susţine comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Liderul UDMR a subliniat că în chestiune sunt două aspecte care ţin de oportunitatea politică şi de constituţionalitatea şi legalitatea comasării alegerilor.

„Constituţional, din punctul meu de vedere, nu se poate. Ca să prelungeşti mandatul, ori trebuie să schimbi legislaţia actuală, ori trebuie să introduci o stare de urgenţă, de alertă sau ceva asemănător, aşa cum este în lege. Altfel nu ai cum să prelungeşti mandatul. În 2020, mandatul aleşilor locali a fost prelungit pentru că era starea de urgenţă din pandemie. În acest moment nu există o astfel de situaţie şi de aceea cred că merită să vorbim despre oportunitatea comasării alegerilor din punct de vedere constituţional, dacă ar exista o astfel de decizie la Curtea Constituţională sau în contencios administrativ. Dar zic că nu ar rezista”, a spus Kelemen Hunor.