Consiliera lui Fritz susține că n-a auzit de demisionarul din USR Cristian Pușcaș. Iată răspunsul acestuia: “Oamenii cu orizonturi limitate au impresia că întreg universul se termină în capătul satului”

În urmă cu vreo zece zile, un membru al USR PLUS Timiș, Cristian Pușcaș, își anunța, pe pagina personală de Facebook, demisia din partid. Membru fondator al PLUS Timiș, Cristian Pușcaș a fost și secretar general al organizației respective, s-a implicat în coordonarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 și, de asemenea, conform spuselor sale, a împrumutat și sponsorizat cu sume importante campaniile electorale ale Alianței USR-PLUS, în județul Timiș, la toate alegerile la care alianța a participat din 2019 până în 2020.

Pentru că postarea din 9 iunie a domnului Pușcaș a devenit rapid subiect în presă și, deci, este deja cunoscută, nu o mai redăm aici. Vom reda, în schimb, comentariul consilierei personale a primarului Dominic Fritz, Dana Lazăr, precum și răspunsul pe care i-l adresează, prin intermediul nostru, Cristian Pușcaș.

Iată ce spunea, pe grupul intern de Facebook Membri USR Timiș, protejata domnului primar, cea despre care am dezvăluit că a avut un rol important în selectarea unor impostori ca membri în CA la SC Piețe SA și că a câștigat un concurs cu dedicație în administrația publică:

“Wow, pe bune? Că există colegi care nu se mai regăsesc în organizație, că nu e chiar cum își doreau ei, că poate și-au descoperit propriile limitări și trebuie să găsească vinovați în alții (?) etc. Intrările și ieșirile sunt un proces natural în orice organizație. Evident că sunt mai multe ieșiri acum, nici nu trebuie explicat asta. Ce nu e natural este exhibiționismul ăsta care împinge pe cineva să expună public frământări proprii, ca nu cumva să mai creadă cineva că el mai poate fi asociat cu o organizație mai puțin decât perfectă.

Adică de ce să-ți bagi picioarele în felul ăsta în munca și speranțele celor care aleg să mai lupte? Nu simți că ți s-a ascultat critica <constructivă> deci nu mai ai de ales decât să dai foc la tot? În cât mai public? Pe bune? P.S. Până să își dea demisia nu am auzit de colegul… a fost amar-amuzant să citesc asta”.

După ce am citit postarea consilierei personale a lui Dominic Fritz, l-am contactat pe Cristian Pușcaș, rugându-l să ne ofere un punct de vedere. L-am primit:

“Nu văzusem acest mesaj, pentru că am fost dat afară de pe grupul respectiv, se pare că acolo se discută despre mine în absența mea, nimic nou, având în vedere că discutăm despre USR Timiș. Eu am avut de-a face cu foarte mulți oameni de-a lungul carierei mele profesionale, cu oameni lucrez și azi. Am experiența necesară pentru a înțelege reacția doamnei Dana Lazăr.

Pentru că sunt inginer ca formare profesională, însă sunt pasionat și de științe umane, precum filozofia și sociologia, încadrez reacția doamnei în logica unei parabole guvernată de un paradox. Pe de-o parte poetul, genial de-a dreptul, definește o formă a infinitului, a eternității cum nu se poate mai simplu și mai frumos, enunțând că <veșnicia s-a născut la sat>, iar pe de altă parte oamenii cu orizonturi limitate au impresia că întreg universul se termină în capătul satului.

Nu numai că am locuit chiar în Timișoara în ultimii ani, dar am și fost destul de des plecat din țară, cu afaceri. Este foarte posibil ca în aceste aspecte să își aibă originile frustrarea doamnei vis-a-vis de faptul că nu mă cunoaște. Cât despre acuzațiile doamnei că <îmi bag picioarele în munca colegilor>, aici țin să o contrazic.

Eu am semnalat unele nereguli care consider că nu sunt în linie cu ce a promis USR în campania electorală din 2020, în care Dominic Fritz a <fermecat> un oraș întreg – de fapt oamenii îl voiau plecat pe Robu -, iar USR a călărit cu brio acest curent social, dar asta este o altă discuție. Apreciez abnegația și sârguința cu care doamna Lazăr dorește să escaladeze această scară a succesului în politică, pentru că sunt convins că depune eforturi reale.

După ce am văzut traiectul respectivei doamne în politică via cabinetul domnului Botoș, respectiv pusă cu mâna prin alt <concurs public> de către administrația Fritz în poziția pe care o vizează actualmente, îmi permit să-i fac o sugestie. Recomandarea mea atât pentru doamna Lazăr, cât și pentru alți voluntari care se află actualmente în același proces de cățărare pe scara succesului în politică este să mai ia câte o pauză din când în când și să analizeze dacă scara respectivă se sprijină pe peretele corect. Le doresc tot binele din lume, chiar dacă mie îmi rămâne mai puțin”.

Pentru că eminenta absolventă de Automatică și Calculatoare care a ținut morțiș să se angajeze la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în loc să facă furori în mediul privat, habar n-avea cine este Cristian Pușcaș, i-am solicitat acestuia să ne dea mai multe detalii cu privire la implicarea sa materială în sprijinul Alianței USR PLUS. Răspunsul a fost următorul:

“Despre ce am făcut eu pentru PLUS si USR PLUS există colegi din PLUS care vă pot confirma. Nu îmi place să mă laud cu aceste lucruri, nu pentru asta le-am făcut. Contractele de împrumut sunt informații publice, le puteți găsi. Sunt în general o persoană discretă, care prefer să ajut cum pot, unde pot, și nu o fac pentru publicitate. Uneori, destul de rar, fac publice donațiile pe care le fac, dacă sunt în cadrul unor programe de crowdfunding, pentru a încuraja și alte persoane să doneze.

Altfel, chiar dacă acum numele meu a devenit de notorietate, pentru că am decis să trag un semnal de alarmă, prefer discreția. Nu doresc să mă folosesc de nereușitele USR, care mă întristează, de altfel, pentru a-mi face publicitate. Despre mine vă pot spune atât: sunt antreprenor, la a doua încercare, primul meu proiect a eșuat după trei ani, din vina mea. Eram foarte tânăr, nu aveam experiență și, ca orice tânăr ambițios, am vrut prea mult, prea repede, am sărit etape. Evident că ulterior a venit decontul. Am fost antreprenor aproape toată viața mea de adult. Ultima dată când mi-am încasat salariul de la un patron unde am fost angajat a fost la vârsta de 24 de ani”.

Atent la detalii, omul a venit imediat cu o precizare: “La 28 de ani, am avut un job de câteva luni ca manager la firma unui prieten, pentru câteva luni, în 2008/2009. Am încasat salariu de acolo pentru munca prestată, în timp ce mă ocupam și de firma mea în paralel. În prezent conduc o firmă de logistică și transporturi rutiere pe care am pornit-o acum mai bine de 8 ani. Prefer să nu furnizez alte detalii, nu intenționez să devin o persoană publică”.

Dana Lazăr are 37 de ani, Cristian Pușcaș are 40. După un job de asistentă a europarlamentarului USR Vlad Botoș și unul de consilieră personală a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, doamna Lazăr și-a descoperit în raniță bastonul de funcționar public, visul suprem al oricărui sinecurist, indiferent de partidul din care provine. De partea cealaltă, Cristian Pușcaș este unul dintre românii care și-au împlinit visul…american. Fără ca asta să presupună trucarea vreunui concurs.