Cum arată viața la țară a foștilor orășeni: „Am ajuns la concluzia că există ceva mai mult decât munca și cariera”

Tot mai mulți români renunță la viața de orășean pentru a se muta la țară. Acolo deschid afaceri agricole, de multe cu ajutorul fondurilor europene și își schimbă total stilul de viață. Deși le este mai greu la sat, spun că nu s-ar mai întoarce niciodată la agitația orașelor, conform digi24.ro.

Bogdan și Oana locuiesc într-un sat de munte din Bihor. Au renunțat la meseriile lor care i-au dus în toată lumea, au cumpărat o casă cu 14 hectare de teren și s-au mutat la țară, cu cei doi copii ai lor, de 5 și 8 ani.

Bogdan – orășean mutat la țară: În timpul când am locuit în India am avut acces la un lider spiritual, am fost într-un așram și am ajuns la concluzia că există ceva mai mult decât munca și cariera.

6 din cele 14 hectare de pământ sunt cultivate. Bogdan a obținut o finanțare europeană de un milion de euro cu care cultivă aluni și zmeură pe 6 hectare de teren. A construit și o mică fabrică de conserve. În același timp, lucrează online.

Bogdan – orășean mutat la țară: Lucrez în continuare cu niște prieteni buni din Călărași, încercăm să dezvoltăm businessul de acolo remote, de aici, am o echipă faină care mă ajută. Deocamdată businessul de aici nu este self-sustainable și de aceea încă avem nevoie de surse de venit.

Copiii merg pe jos, un kilometru, până la școala din localitate, indiferent de vreme.

Oana – orășean mutat la țară: Cumva cred că veșnicia s-a născut aici la țară. Cred că pot să le ofer rădăcini bune, crescându-i în felul acesta.

În același sat din Bihor s-a mutat și Nicu. A venit de la Arad și acum face agricultură.

