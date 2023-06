Cele mai noi investigații în cancerul pulmonar

Cancerul bronho-pulmonar reprezintă cauza principală de mortalitate oncologică la nivel mondial, cu peste 1,7 milioane de decese/an.

Diagnosticarea și intervenția terapeutică precoce și corectă îmbunătățesc semnificativ rata de supraviețuire a pacienților cu cancer pulmonar, însă, de cele mai multe ori boala este identificată în stadii avansate.

Întrucât radiografia are o sensibilitate scăzută pentru detecția precoce a cancerului de plămân, investigația imagistică primară folosită pentru depistarea modificărilor pulmonare este computer tomografia.

Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara folosește ceea ce se numește în limbajul de specialitate LDCT (Low-dose CT), examinare CT cu o doză redusă de radiații.

Asta înseamnă că pacientul primește o doză de radiații mai mică cu aproximativ 60-70%, comparativ cu cea a unui CT toracic convențional.

În același timp, însă, calitatea imaginilor pulmonare este păstrata la un nivel ridicat pentru diagnosticare. Astfel, LDCT a devenit metoda principală de detecție sau evaluare a nodulilor pulmonari, acceptată la nivel mondial pentru programele de screening. O altă metodă de investigare imagistică este tomografia cu emisie de pozitroni (PET-CT).

Aceasta oferă informații anatomice și morfologice ale organului investigat. În plus, prin folosirea unui radiotrasor FDG (moleculă de glucoză marcată radioactiv cu fluor) este posibilă identificarea zonelor metabolice active, atât la nivelul formațiunii primare pulmonare, cât și în site-urile de metastazare la distanță.

Acest tip de investigație este recomandată pentru diagnosticul, localizarea și stadializarea inițială, cât și pentru monitorizare și evaluare post-terapeutică.

„Călătoria imagistică include și puncția-biopsie trans-toracică sub ghidaj CT. Aceasta este o intervenție minim-invazivă, reprezentând o metodă de diagnostic folosită la pacienții cu noduli pulmonari suspecți.

După prelevarea unui fragment bioptic, se continuă cu examenul histopatologic și imunohistochimic pentru identificarea tipului celular tumoral.

În toată această călătorie imagistică pacientul este însoțit de medicul imagist care devine un membru important al echipei medicale multidisciplinare (tumorboard) ce se constituie în cazul unei afecțiuni oncologice.

Astfel, specialistul în radiologie și imagistică participă activ la toate întâlnirile echipei multidisciplinare încă de la prima suspiciune de cancer și până la finalul terapiei, atunci când informațiile furnizate de investigațiile imagistice arată dacă pacientul răspunde la tratamentul prescris de medicul oncolog, dacă boala este stabilă, în progresie sau în regresie.

Practic, oferă o monitorizare permanentă în fiecare etapă”, explică conf. dr. Diana Manolescu, medic primar radiolog la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara are în dotare două computere tomograf și un RMN, iar în cursul acestui an va fi pus în funcțiune și un aparat de tip PET CT, putând fi realizate inclusiv puncții biotice sub ghidaj CT.