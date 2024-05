Bumerangul “Cezar”: Primarul Fritz se răzbună electoral pe fosta directoare a Spitalului Municipal, în timp ce actualul director este cercetat penal.

Primarul Dominic Fritz a decis miercuri, 22 mai 2024, să trimită Corpul de Control al primarului la Spitalul Municipal din Timișoara. Măsura vine ca urmare a declarațiilor apărute în spațiul public făcute de dr. Olimpia Oprea, director al Spitalului Municipal în perioada 2016 – 2020.

Informația a fost făcută publică de serviciul comunicare al Primăriei Timișoara.

Fosta directoare, Olimpia Oprea, a declarat marți, 21 martie, în timpul unei conferințe de presă alături de fostul primar Nicolae Robu, că, în perioada în care a condus Spitalul Municipal, familia Cârpaci ar fi beneficiat de mai multe analize RMN, în schimbul acordului pentru dezmembrarea terenului din vecinătatea unei secții a spitalului, confrom comunicatului primăriei.

„M-am autosesizat în urma declarațiilor publice ale doamnei Oprea care a ocupat poziția de manager al Spitalului și încă este angajată acolo. Este inacceptabil acest troc cu servicii medicale la care oamenii obișnuiți au termene de așteptare de luni de zile.

În funcție de ceea ce vom descoperi, voi merge până la capăt și voi sesiza și alte instituții ale statului. Corupția din sănătate e una de cea mai joasă speță, pentru că se joacă direct cu viețile oamenilor. În ceea ce privește deontologia demersului doamnei doctor mă aștept la o reacție din partea Colegiului Medicilor”, a spus primarul Dominic Fritz.

Reacția lui Dominic Fritz este o răzbunare pur politică în condițiile în care Olimpia Oprea face parte din echipa de candidați pentru funcția de consilier local, din partea alianței PSD-PNL, la Primăria Timișoara și apare în campanie alături de Nicolae Robu, contracandidatul actualului primar la alegerile din 9 iunie.

Dominic Fritz a plusat printr-o postare pe Facebook, în care scrie “RMN-uri preferențiale pentru ”familia Cârpaci”, poftim? Azi am trimis Corpul de control al primarului la Spitalul Municipal Timișoara, după ce fosta directoare s-a autodenunțat într-o conferință de presă cu Nicolae Robu.

”Nici nu știți câte RMN-uri și-a făcut domnul Cârpaci și toată familia, ca să fie de acord să facem dezmembrarea” a spus râzând Olimpia Oprea, ca și cum e normal și lăudabil să faci favoruri medicale unor clanuri. Robu, simțindu-se cu musca pe căciulă, a mai încercat s-o oprească să nu scape porumbelul, dar degeaba.

Mi-a scris azi o pensionară de 76 ani care în ianuarie și-a făcut programare pentru un RMN – a prins un loc abia în iunie. Timișorenii obișnuiți așteaptă luni de zile. Clanuri cu numărul direct al directoarei au avut acces preferențial.

Întrebările la care corpul de control trebuie să găsească răspunsuri: aceste RMN-uri aranjate de dr Oprea se regăsesc în registrele spitalului sau au fost făcute la negru? Cum și prin cine au fost programate? Cât timp a trecut între programare și consult? În funcție de ceea ce vom descoperi, voi merge până la capăt și voi sesiza și alte instituții ale statului.

Dr. Oprea a fost director de spital în al doilea mandat al lui Robu și candidează acum pentru PSD-PNL la consiliul local.

Corupția din sănătate e cea mai jegoasă, pentru că se joacă direct cu viețile oamenilor.”

În replică, Olimpia Oprea i-a scris că “în 2013 am scris un proiect european in valoare de 2,5 milioane de euro prin care am achiziționat un RMN și un mamograf digital pentru Clinicile Noi, alături de reabilitarea si dotarea unei clădiri de lângă maternitatea Odobescu in care funcționează Centrul de Boli Rare Oculare precum și dotarea și reabilitarea laboratorului maternitatii.

Îmi amintesc ca am folosit concediul meu de odihna din vara anului 2013 pentru a scrie proiectul european (termenul de depunere a fost 28 august). Proiectul a fost primul pe lista proiectelor câștigătoare.

Mamograful digital ne-a ajutat sa fim parteneri Intr-un proiect european de screening al cancerului de san. Am inclus cele doua aparate, RMN-ul și mamograful, in contractul cu CJAS pentru ca pacienții sa poată beneficia de investigații pe baza de bilet de trimitere si sa crească accesul la aceste servicii.

In acest fel am ajutat nenumărați pacienti care se adreseaza spitalului sa beneficieze de un diagnostic corect.

Referitor la proiectul european de extindere, reabilitare si dotare a Clinicii de balneo fizioterapie, pentru a putea depune proiectul era necesară dezmembrarea terenului pe care este construită clădirea supusa intervenției prin proiect.

Am avut nevoie de acordul vecinilor pentru a putea depune proiectul, altfel nu am fi fost eligibili si nu obțineam finanțare (contractul de finantare a fost semnat in 10.09.2019).

I-am ajutat si pe ei, la fel ca pe mulți altii, atunci când au avut probleme medicale si s-au adresat spitalului pentru asistenta medicala.

Imi pare rau daca s-a inteles ca cei in cauza au fost privilegiati, ca li s-au oferit servicii medicale peste rand. Au fost tratati ca oricare alti pacienti, pe ei tocmai asta multumindu-i, nediscriminarea.”

Contacta-tă de Renașterea bănățeană, medicul Olimpia Oprea a declarat că a fost o greșeală din partea ei să abordeze respectivul subiect dar că e bine ca actualul primar să trimită corpul de control la Spitalul Municipal.

“Poate domnul primar să trimită corpul de control că nu are ce să găsească, în ceea ce privește activitatea mea.

Romii la care se face referire s-au prezentat o dată sau de două ori în urgență și au făcut investigațiile care au fost necesare, dar eu nu puteam să spun că a făcut computer tomografie sau doamna a făcut la ginecologie control pentru că sunt date medicale și am spus ieri (marți, 21 martie 2024 – n.r.) la modul general că și-au făcut RMN-uri, deci n-au ce să găsească.

Pur și simplu a fost o glumă, am spus în glumă lucru ăsta și acum cineva se folosește de ce am zis și au scos din context de parcă nu știu ce mare crimă am făcut, că le-am spus să meargă la urgențe. A fost greșeala mea că nu m-am exprimat corect și nici domnul Robu nici nu m-a lăsat să vorbesc până la capăt.

Cât am fost directoare la la Spitalul Municipal am primit o mie de telefoane, mă sunau, aveau anumită urgență, unde să meargă pentru că Spitalul Municipal e împrăștiat în 14 clădiri și atunci cine avea nevoie de ORL cum le spunea să meargă la ORL la urgență, dar niciodată n-am spus cuiva să-i facă o anumită investigație. Medicii care erau de gardă, vedeau ce urgență este și procedau în consecință.

Numai că familia Cârpaci a profitat atunci având nevoie pentru dezmembrarea terenului din spatele clădirii de la Balneo, acolo câștigase Primăria, pe vremea domnului Robu procesul, câștigase clădirea, dar nu era făcută dezmembrarea.

Ca să putem să depunem proiectul trebuia să facem dezmembrarea și aveam nevoie de acordul lor și atunci ei au profitat că au avut numărul meu de telefon și pentru orice problemă medicală mă sunau de n-au făcut altceva decât să le spun să meargă acolo sau acolo sau în altă parte, ca și la orice alt pacient. Asta e singura problemă, că nu m-am exprimat eu cum trebuie, pentru că atunci când am spus RMN-uri de fapt era vorba de investigații medicale, dacă ziceam anumite investigații că a fost la ginecologie sau la ORL sau altceva sunt date medicale care nu erau ok să le spun.

Deci am greșit că m-am exprimat așa.

Atunci când au venit romii, când au fost discuțiile despre dezmembrarea terenului, domnul Vladimir Cârpaci era foarte supărat că nu are acces la înspre Parcul Copiilor și la stradă pentru că nu se înțelege cu Stancu, vecinul căruia i-au demolat gardul.

Atunci i-am spus că atunci când se va termina șantierul, că acolo urma să se desfășoare proiectul, să meargă la primărie și să își rezolve problema între ei și cu primăria.

Deci ideea a pornit de la domnul Vladimir Cârpaci care voia să se numească strada Cezar și să aibă numărul la casă Cezar numărul 1, adică el să fie Cezar Întâiul, pentru celălalt vecin are pe casă scris Napoleon. Le-am spus că nu-i treaba mea și să se ducă la primărie.

Și s-a rezolvat ulterior cum s-a rezolvat, acum în 2024 cu primarul Fritz, că de fapt le-a făcut Fritz un favor, nu în bine. Deci cei de la primărie pot să facă orice, ce control vor. A fost o greșeală de de exprimare, nu m-am exprimat cum trebuia. Romii, la momentul la care m-am referit, au fost trimiși în urgență, acolo s-au făcut investigațiile necesare.

Nici nu știu dacă Vladimir Cârpaci a făcut RMN la genunchi, aveau probleme la un genunchi, poate că Computer Tomograf, în urgență se făcea CT-ul, dar nu am rugat niciodată pe vreunul din medici să facă o anumită investigație și mai ales gratuit. Asta e chiar e culmea. Și în urgență oricine beneficiază de gratuitate și nu știu de ce se face acum atât circ, de parcă romii nu ar avea dreptul să își facă investigații”, ne-a declarat fostul manager al Spitalului Municipal, Olimpia Oprea.

Primarul Fritz nu vede că actualul manager este cercetat penal

Culmea în toată această poveste, pornită de la o declarație de 26 de secunde, este că actualul primar a trimis corpul de control spre a o investiga pe Olimpia Oprea, fostul manager, în timp ce actualul manager de la Spitalul Municipal, Daniel Malița, este cercetat penal pentru contractele încheiate cu firma paravan controlată de tatăl său (Managerul Spitalului Municipal Timișoara, Daniel Malița, este cercetat penal pentru contractele încheiate cu firma paravan controlată de tatăl său).

Renașterea bănățeană a relatat pe larg, în mai multe episoade, despre afacerile lui Malița.

“Cu câteva zile înainte de Crăciunul trecut, în 14 decembrie 2023, Primăria Municipiului Timișoara anunța, printr-un comunicat de presă, finalizarea implementării unui proiect pe fonduri europene, în valoare de 10.623.452 de lei (TVA inclus), în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență, unul dintre cele trei spitale din oraș aflate în subordinea municipalității.

Ei bine, conform datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), autoritatea contractantă – Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT), manager Daniel Malița – a atribuit lucrarea, prin aplicarea criteriului “prețul cel mai scăzut”, unei asocieri de firme: SC Prodao-Ing SRL (lider asociat), SC Zitico SRL, SC Electroprod Tim SRL și SC Luna Starcons 22 SRL.

Cu un preț ofertat de 6.926.546 lei (fără TVA), asocierea celor patru firme a câștigat contractul de lucrări, în detrimentul firmelor SC Info Service@Computers SRL (preț ofertat 7.071.480 lei) și SC Cons Electrificarea Instal SRL (preț ofertat 7.290.566 lei).

Peste mai puțin de patru luni de la încheierea contractului (24 iulie 2023), managerul Spitalului Municipal Timișoara, medicul radiolog Daniel Malița, și reprezentanții celor patru firme asociate au semnat, în 15 noiembrie 2023, un act adițional prin care prețul lucrărilor crește de la 6.926.546 lei la 8.148.405 lei (fără TVA), ceea ce înseamnă că “prețul cel mai scăzut” cu care s-a câștigat contractul s-a transformat foarte rapid în “prețul cel mai mare”.

Astfel, o scurtă incursiune prin istoricul celor patru firme asociate care au câștigat contractul extrem de bănos cu Spitalul Municipal Timișoara scoate la iveală discordanța dintre Prodao-Ing, Zitico și Electroprod, pe de o parte, și Luna Starcons 22, de cealaltă parte, în ceea ce privește experiența în domeniu. Dacă primele trei firme aveau 22, 26, respectiv 10 ani de activitate în spate la momentul iulie 2023, în schimb, cea de-a patra firmă, Luna Starcons 22, fusese înființată abia cu un an înainte, așa încât este greu de înțeles de ce ar fi avut nevoie cele trei firme cu experiență de o a patra cu experiență zero.

Dacă, în actele oficiale, la rubrica rezervată reprezentantului legal al SC Luna Starcons 22 SRL apare numele Simona Furdui, care nu are nici o conexiune vizibilă cu Spitalul Municipal Timișoara, în schimb, lucrurile se schimbă radical când analizăm puțin adresa de mail și numărul de telefon ale firmei respective, înregistrate în SEAP.

Mai precis, constatăm că aceeași adresă de mail – [email protected] -, respectiv, același număr de telefon – 0720017438 – figurează ca date de contact ale unei alte firme, Doragi Consulting SRL, în contractele încheiate de aceasta cu diverse instituții publice.

Or, patronul firmei Doragi Consulting SRL este nimeni altul decât Ioan Malița (76 de ani), fost șef al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, pensionat în 2011, în timp ce era cercetat într-un dosar de corupție deschis de DNA, dar și… tată al managerului Spitalului Municipal, Daniel Malița”, scria jurnalistul Ciprian Brindescu, pe data de 13 martie 2024, în Renașterea bănățeană (Managerul unui spital din Timișoara încheie contracte de milioane de lei cu o firmă paravan controlată de tatăl său).

A urmat și un al doilea articol, la fel de bine documentat, pe data de 26 martie 2024, însă nicio reacție din partea administrației Fritz, în condițiile în care Spitalul Municipal se află în subordinea Primăriei Timișoara, care îi este ordonator de credite spitalului.

Va fi foarte interesant dacă corpul de control trimis de către primarul Dominic Fritz va constata aceleași ilegalități ca și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și anume că managerul Malița este cercetat penal. Cu atât mai mult, cu cât conducerea Primăriei Timișoara a tăcut mâlc în ciuda probelor publicate în articolele din Renașterea bănățeană, confirmate și validate de procurori.