Autobuze electrice românești, pe străzile din Deva. Automecanica Mediaș, preferată în locul unor companii precum Otokar și Karsan

Automecanica Media ș a c â știgat licitația pentru furnizarea a zece autobuze electrice și 14 stații de înc ărcare în Deva, conform unei inform ări a Primăriei Deva.

Contractul, în valoare de 21,7 milioane de lei fără TVA, face parte din strategia orașului de a îmbunătăți transportul public local, relatează Turnul Sfatului.

Această achiziție „reprezintă o contribuție majoră în realizarea obiectivelor strategice a mobilității urbane durabile, prin creșterea gradului de accesibilitate al populației la transportul public local”. Primăria Deva subliniază că noile vehicule vor contribui la modernizarea flotei și creșterea calității serviciilor de transport.

Procesul de licitație, început în noiembrie 2024, a fost unul complex. Companii precum Otokar, Karsan, Solaris și BMC au participat la competiție. Procedura a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, iar decizia finală a fost luată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Conform contractului, Automecanica Mediaș va furniza: 10 autobuze electrice noi 10 stații de încărcare lentă 4 stații de încărcare rapidă În toamna anului 2023, Automecanica Mediaș a prezentat la Busworld Europe din Bruxelles prototipul unui autobuz electric. Acesta a fost promovat ca primul autobuz electric fabricat în România.