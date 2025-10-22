Atacantul arădean Dennis Man, la primele goluri în Liga Campionilor. Rezultate complete

Atacantul arădean Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marți seară, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2 în etapa a treia a competiției, relatează Agerpres.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (min. 54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (min. 80). Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa.

Oaspeții au deschis scorul pe „Philips Stadium”, prin Scott McTominay (min. 31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, min. 35) și Ismael Saibari (min. 38). Campioana Olandei s-a dezlănțuit după pauză, profitând și de faptul că Napoli a rămas în zece, Lorenzo Lucca fiind eliminat (min. 76). Pentru gazde au mai înscris Ricardo Pepi (min. 87) și Couhaib Driouech (min. 89), în timp ce McTominay a realizat dubla (min. 86).

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (min. 41), Lautaro Martinez (min. 45), Hakan Calhanoglu (min. 53 – penalty) și Francesco Pio Esposito (min. 76). Vicecampioana Europei și a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (Lautaro Martinez a respins de pe linia porții) și Rasmussen. Inter a preluat apoi controlul jocului și ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (min. 40, 42), Pio Esposito (min. 69) și Davide Frattesi (min. 74) au ratat și ei ocazii mari. Atacantul austriac de origine română Raul Florucz a intrat în minutul 61 la Union și a avut o acțiune personală, încheiată șut un șut prins de portarul Sommer (min. 85).

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a făcut spectacol la Leverkusen, câștigând cu 7-2 în fața echipei locale. Willian Pacho (min. 7), Desire Doue (min. 41, 45), Hvicea Kvarațhelia (min. 44), Nuno Mendes (min. 50), Ousmane Dembele (min. 66) și Vitinha (min. 90) au înscris golurile parizienilor, în timp ce mijlocașul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo București) a marcat ambele goluri ale lui Bayer (min. 38 – penalty, 54). Cele două echipe au jucat în zece oameni încă din prima repriză, când au fost eliminați Robert Andrich, respectiv, Ilia Zabarnîi. Vicecampioana Germaniei a ratat un penalty prin Alex Grimaldo (min. 25).

Arsenal a umilit-o pe Atletico Madrid la Londra cu 4-0, golurile „tunarilor” fiind marcate în decurs de mai puțin de un sfert de oră de Gabriel Magalhaes (min. 57), Gabriel Martinelli (min. 64) și Viktor Gyorkeres (min. 67, 70).

Manchester City a învins-o pe Villarreal cu 2-0, în deplasare, cele două goluri fiind reușite în prima repriză de Erling Haaland și Bernardo Silva.

Newcastle United a învins-o la scor de forfait pe Benfica, 3-0, prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harvey Barnes (dublă).

Borussia Dortmund s-a impus cu 4-2 pe terenul formației FC Copenhaga. Felix Nmecha (min. 20, 77), Ramy Bensebaini (min. 61 – penalty) și Fabio Silva (min. 87) au punctat pentru oaspeți, în timp ce pentru danezi au înscris Waldemar Anton (autogol, min. 33) și Viktor Dadason (min. 90).

Rezultatele complete de marți seară sunt următoarele: FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1, Kairat Almatî – FC Pafos 0-0, Arsenal Londra – Atletico Madrid 4-0, Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7, FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4, Newcastle United – Benfica Lisabona 3-0, PSV Eindhoven – Napoli 6-2, Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4, Villarreal – Manchester City 0-2.

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.