Anunț privind vânzarea de bunuri mobile

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta

Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11

Dosar de executare nr.de9808353/2010 Nr. 1-16 din 01.11.2023

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 21, luna noiembrie, anul 2023 , ora 11.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11 JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FAST DARMINLO SRL, licitatia a treia:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , ARAGAZ 2 OCHIURI stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 1060 19% , ARAGAZ 5 ARZĂTOARE STUDIO CASA stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 925 19% , BALANŢĂ ELECTRONICĂ stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 285 19% , BLUZĂ GROASĂ 5 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 130 19% , BOL CONIC 28 CM stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 20 19% , BOL CONIC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 45 19% , Bol mixare din inox stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 5 19% , CAPAC INOX stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 10 19% , CHIUVETĂ INOX 2 CUVE stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 640 19% , COMBINĂ FRIGORIFICĂ ARCTIC AK 5430! stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 470 19% , COŞ GUNOI DIN INOX CU PEDALĂ stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 25 19% , CRATIŢĂ INOX stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 145 19% , CRATIŢĂ INOX stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 250 19% , CUTIE DEPOZITARE 58 LITRI-ROŢI 4 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 75 19% , CUTIT PÂINE INOX stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 5 19% , CUŢIT ELECTRIC KEBAB stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 345 19% , CUŢIT MĂCELAR stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 35 19% , CUŢITUL BUCĂTARULUI 2 BUC stare uzur; NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 15 19% , Casa de marcat Amef TM -DP 150 stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 365 19% , Casa de marcat Datecs DP25, seria BT220361657 stare uzura: buna semne particulare: nu sunt 245 19% , Cleste friptura stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 5 19% Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , Combină frigorifică stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 605 19% , Cutie depozitare cu capac 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 35 19% , FOTOLIU VENUS 16 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 430 19% , FRITEUZĂ 8 LITRI stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 225 19% , GRĂTAR STRIAT stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 280 19% , Grill electric Pro Pannini striat GPG 1001 stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 345 19% , Grătar striat stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 285 19% , HANORAC BĂRBAŢI 3 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 95 19% , LADA FRIGORIFICĂ FAIRLINE CF 2820 2 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 765 19% , LINGURĂ SERVIRE RUGIADA 5 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 35 19% , MASĂ DE LUCRU INOX 100*600*850 CM stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 245 19% , MASĂ PĂTRATĂ 6 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 170 19% , Masă inox adosata 2 m stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 520 19% , OALĂ 20 LITRI CU CAPAC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 40 19% , OALĂ INOX 40 CM stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 225 19% , OALĂ INOX CU CAPAC 14 LITRI stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 60 19% , PERIE GRĂTAR 18 CM 4 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 10 19% , Placuta – Fumatul interzis stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 5 19% , SET 2 CLEŞTI SALATĂ 2 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 15 19% , STINGĂTOR P6 stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 45 19% , Sertar bani stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 120 19% , Sort cu pieptar 2 BUC stare uzura: normala semne particulare: nu sunt 15 19% , Stampila Trodat model 9430 – suport stare uzura: normala semne particulare: nu sunt 30 19% , Stingător tip P6 stare uzura: stare buna semne particulare: nu sunt 45 19% , Stingător vertical stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 25 19% , TAVA INOX stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 25 19% , TERMOMETRU FRIGIDER 5 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 25 19% , TIGAIE INOX 28 CM stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 35 19%

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , TIGAIE INOX 32 CM stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 45 19% , TRICOU BBC 14 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 150 19% , Tava gastronom 1/3 stare uzura: normala semne particulare: nu sunt 40 19% , Tricou BBC 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 15 19% , Tricou polo cu guler 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 30 19% , UMBRELĂ VERDE 2 BUC stare uzura: NORMALĂ semne particulare: NU SUNT 190 19% , Vitrină pizza stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 945 19% , capac gastronom HS 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 15 19% , capac inox HS 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 20 19% , fierbător de apa 10 litri 2 BUC stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 315 19% , friteuză 4 litri stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 130 19% , ventilator stare uzura: normală semne particulare: nu sunt 105 19%

*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052300000000000080; împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: LEG 207/2015

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256/390404