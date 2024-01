Anunț pentru vânzarea de bunuri imobile.

Serviciul Fiscal Municipal Lugoj organizeaza in data de 08.02.2024 ora 12.00 in Lugoj, str Astalas nr 1-3, etaj 1 licitatie publica in vederea valorificarii bunurilor imobile conform anuntului de vanzare nr. din , licitatia a doua, debitor MAGDUTA LAVINIA.

Informatii detaliate se gasesc pe site-ul ANAF- Direcţia generală regională a finanţelor publice TIMIŞOARA la sectiunea Licitatii si anunturi – Licitatii – Valorificare prin licitatie a bunurilor sechestrate.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256351673.